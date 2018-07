: Canada: spari in strada a Toronto, decine di persone ferite - Corriere : Canada: spari in strada a Toronto, decine di persone ferite - Agenzia_Ansa : Sono 9 le persone ferite in seguito alla #sparatoria di #Toronto. L'attentatore, che è stato ucciso, è stato ripres… - Agenzia_Ansa : Spari in strada a #Toronto, ci sarebbero almeno 10 persone ferite, tra cui anche un bambino -

Duee 13, è il nuovo bilancio fornito dalla polizia sulla sparatoria avvenuta a, nel quartiere greco. Oltre all'assalitore è morta una ragazza, e un bambino sarebbe "in condizioni critiche". L'uomo che ha sparato è morto in un conflitto a fuoco con gli agenti. S'indaga sulle motivazioni del gesto. "E' presto per parlare di terrorismo", dice la polizia.(Di lunedì 23 luglio 2018)