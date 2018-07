Sos barba in vacanza | grooming da viaggio

gqitalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Che abbiate lacorta o lunga, o non l’abbiate proprio perché ve la radete tutti i giorni, certo non bisogna dimenticarsene in. Per questo abbiamo individuato 10 prodotti indispensabili da mettere in valigia per non perdere le proprie abitudini dinemmeno in ferie. Shampoo specificatamente pensato per detergere la, oli e balsami per lo cura o lo styling, la crema o schiuma da rasatura per chi invece preferisce radersi e tutti i prodotti per idratare la pelle post rasoio. Respiro Shampoo da, Mario Lorenzin 1975: deterge a fondo e dona un piacevole equilibrio idrolipidico alla cute e alle strutture pilifere. Composto da un distillato di varie tipologie di radicchio, non irrita la pelle, anche la più delicata, e lascia una fresca sensazione di pulito. Prezzo: 15 euro. S3 ProSkin, Braun: con testina 3-Flex e MicroComb per una rasatura più ...