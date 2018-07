Sorveglianza spaziale marittima | siglato accordo tra ASI e Marina Militare

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nel Salone dei Marmi di Palazzoa Roma, il Capo di Stato Maggiore dellaammiraglio Valter Girardelli e il Presidente dell’AgenziaItaliana (ASI), Roberto Battiston hanno firmato il primoesecutivo per la collaborazione inter-agenzia nel settore delle attività spaziali applicate alla. Iniziativa questa che “guarda oltre l’orizzonte – ha commentato l’ammiraglio Girardelli durante la significativa cerimonia –individuando quei settori di reciproco interesse in grado di perfezionare le rispettive conoscenze e competenze in materia di tutela edei mari e di innovazione tecnologica nei settori correlati a tali attività”. “Si tratta di undi fondamentale importanza – ha commentato il Presidente dell’ASI, Roberto Battiston – che renderà sempre più disponibile all’amministrazione della Difesa i ...