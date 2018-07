Sorteggio Champions League 2018-2019 | le possibili avversarie nei gironi di Juventus

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League . Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli , Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : tutte le fasce per il Sorteggio. Juventus testa di serie - Inter in quarta - Napoli in seconda e la Roma… : La Champions League 2018-2019 prenderà forma soltanto il 30 agosto quando a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della fase a gironi. Alla massima competizione continentale parteciperanno 32 squadre che come sempre saranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (le prime due accedono agli ottavi di finale). Ben 26 squadre sono già certe della partecipazione alla prossima Champions League, le altre sei usciranno dai lungi preliminari/playoff ...