Sly Cooper | annunciata una serie TV con un primo | avvincente trailer

(Di lunedì 23 luglio 2018) Sly, il carismatico procione protagonista delladi videogiochi Sly per PS2, PS3 e PS Vita, sarebbe dovuto arrivare al cinema in un film dedicato nel 2016, anche se poi il progetto scomparve nel nulla e se ne persero in fretta le tracce.Come segnala Eurogamer.net, sul sito web dell'azienda PGS Entertainment è comparso come un fulmine a ciel sereno un progetto dedicato proprio a Sly, ma non si tratta di una pellicola cinematografica ma piuttosto di unaTV, composta dalla bellezza di 52 episodi da circa 11 minuti ciascuno. La pagina dedicata allaTV include inoltre un interessantissimo, che a causa dell'assenza di opzioni per l'embed non possiamo inserire in questa news ma che potete sempre gustarvi a questo indirizzo.Stando a quanto afferma PGS Entertainment laTV andrà in onda tra il luglio del 2019 e l'ottobre del 2020. Sony non si è ancora ...