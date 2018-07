Siria | ministero Esteri definisce criminosa l' evacuazione dei Caschi

Ministero della Difesa russo : quanti hanno lasciato la Siria dal 2011 - : I rifugiati Siria ni attualmente risiedono in 45 paesi nel mondo. La maggior parte in Turchia, Libano, Iraq e Giordania. Inoltre, ha sottolineato che, secondo le prime stime, più di 1,7 milione di ...

Ministero della difesa : come le armi americane finiscono in mano ai terroristi in Siria - : ... Jabhat al-Nusra e dello Stato Islamico, i cui obiettivi, per coincidenza con la politica di Washington, sono il rovesciamento del governo legittimo della Siria", ha detto Konashenkov.