Sindrome di Haglund nel tennis

tennisworlditalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Certamente nello sport qualunque infortunio rappresenta per lo sportivo motivo di ansiasia per il dolore, sia per l'interruzione dall'attività sportiva. Quando in uno sport come ilil dolore colpisce un piede, diventa frustrante e sarà fondamentale capirne subito l'origine per curarla al meglio per non incappare in lunghi periodi di inattività. Parliamo oggi ...