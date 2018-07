Si festeggia l' estate a Ceriale con le avventure di Mia and me!

Mondiali - in Francia due morti e tre feriti per i festeggiamenti. 292 persone arrestate - : Domenica, la Francia ha battuto la Croazia per 4-2 allo stadio Luzhniki di Mosca per il trofeo della Coppa del Mondo …

C'è un paese italiano in cui il Natale si festeggia d'estate - tra panettoni e presepi : C'è un paesino in Val d'Ossola in cui il Natale si festeggia la seconda domenica di luglio. Qualche turista di passaggio ieri a Vagna (Domodossola) si sarà sorpreso nel vedere le...

Rainbow Six Siege festeggia l’estate con 12 nuove assurde skin e 2 pacchetti gratis : Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha 12 nuove skin speciali aggiunte da Ubisoft. Le 12 skin rientrano nella collezione Sunsplash e sono a tema estivo per gli operatori. In questi giorni come bonus ogni giocatore può entrare nel menù principale del gioco e qui potrà ricevere due pacchetti completamente offerti dalla casa. Il resto dei pacchetti invece potrà essere acquistato solo con Crediti R6, non può essere "droppato" e sarà disponibile solo ...

Solstizio d'estate - ecco cos'è : «15 ore di luce in Italia». E a Stonehenge festeggiano in 25mila : ... tutt'altro che scontata da quelle parti anche a giugno inoltrato, sono arrivati in migliaia nelle ultime ore, dalla Gran Bretagna come dal resto del mondo. Nel giorno più lungo dell'anno, i raggi ...

Solstizio d’Estate 2018 : i principali festeggiamenti nel mondo : Il Solstizio d’estate è ricco di festeggiamenti nel mondo. In Svezia, ad esempio, è tempo della Midsommar (la festa di mezza estate), a Stoccolma, probabilmente una delle ricorrenze piu’ amate della Svezia e caratterizzata da imponenti pasti, danze e bisbocce. A Midsommar gli svedesi riscoprono e rivivono il contatto con la natura in tutte le forme possibili e storicamente rappresenta la celebrazione del Solstizio d’Estate. Il ...

Solstizio d'estate - cos'è e come si festeggia nel mondo - : Il fenomeno astronomico cade il 21 giugno: è il giorno "più lungo" dell'anno. Un momento da sempre legato a riti esoterici e antiche tradizioni. Ecco tutto quello che c'è da sapere

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia festeggia il solstizio d'estate : ... visite guidate, osservazioni al microscopio e nuovi allestimenti.E in ciascun Orto botanico, sarà possibile dialogare con i ricercatori o i referenti del progetto della Rete SCIENZA E SOCIETA', ...

Norvegia : eventi e festival al sole di mezzanotte. E in Franciacorta l’estate si festeggia in vigna : Arriva l'estate, la stagione per eccellenza delle vacanze, soprattutto in Nord Europa dove il clima meno rigido, invita al viaggio. In Norvegia, in particolare, è l'ora giusta per vivere la magica esperienza del sole di mezzanotte. Soprattutto al Nord del paese dove la luce "day&night" no stop è troppa per andare a dormire e allora si fa festa fino a tardi e vengono organizzati moltissimi eventi notturni come fosse giorno. Per ...