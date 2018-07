Shopper illegali | giro d’affari da 400 milioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) In Italia circolano 50.000 tonnellate difuori legge per un valore complessivo di circa 400.000di euro, ossia quanto il fatturato di tutte le aziende del settore delle bioplastiche in Italia. E’ quanto stima l’Osservatorio di Assobioplastiche, sulla base dei dati di Plastic Consult, società indipendente di consulenza ricerche di mercato nel settore delle materie plastiche. In media su 100 buste in circolazione 60 sono assolutamente fuori norma. Numeri impressionati che trovano conferma anche nell’operazione condotta dal Nucleo Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano all’interno del mercato di Via Crema e poi nel deposito di Seregno che ha portato al sequestro di 1.500.000 sacchetti. Un dato che, “conferma quello che noi diciamo da tempo, ossia che questo mercato nero c’è, esiste con buona pace dell’iva, dei contributi, anche ambientali ma anche di chi ...