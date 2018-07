Shenmue 3 | il combat system sarà arricchito dalla meccanica AI Battling

eurogamer

: Novità per il combat system di #Shenmue3. - Eurogamer_it : Novità per il combat system di #Shenmue3. -

(Di lunedì 23 luglio 2018) All'inizio di quest'anno il director di3, Yu Suzuki, aveva preannunciato novità per il nuovo episodio della serie, in particolare per quanto riguarda il. Suzuki, parlò della volontà di introdurre sistemi del tutto nuovi per le battaglie e, a quanto pare,così.Stando a quanto riportato da Gematsu, il director ha svelato che neldiintrodotta unachiamata "AI", una funzionalità progettata per i principianti che, nelle fasi ditimento, stabilirà automaticamente la tecnica migliore per difendersi in base alla posizione e alla distanza degli avversari, in questo modo Ryo si ritroverà subito nel giusto assetto per iniziare uno scontro. La feature, cheintrodotta grazie ai sette milioni di dollari incassati nella campagna Kickstarter, non sostituirà il normalea cui sono abituati i giocatori, ...