Sheffield-Inter | gara in diretta anche su Facebook

(Di lunedì 23 luglio 2018) Prosegue lasocial VIDEO delle amichevoli estive dell'. Dopo il grande successo dei due precedenti match contro Sion e Zenit San Pietroburgo trasmessi su Twitter, il club ha deciso di fare il terzo regalo ai tifosi che non dispongono di un abbonamento Sky. Il test inglese contro loUnited, pertanto, sara' disponibilesulla paginaufficiale della societa'. #OnTour prosegue, da Twitter aGli uomini di Luciano Spalletti, pertanto, saranno in campo domani sera con inizio alle ore 20.30 a Bramall Lane, tana delloUnited. Si tratta della quarta amichevole dopo quelle con Lugano, Sion e Zenit, il bilancio è di una vittoria, una sconfitta ed un pareggio. Il match come sempre sara' visibile suTV al canale 232 di Sky edsui social ufficiali del club. Stavolta, però, non si tratta dell'account Twitter VIDEO, ...