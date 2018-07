Serie A Sampdoria | intervento di Regini perfettamente riuscito

Serie A Sampdoria - guaio Regini : lesione al crociato anteriore : GENOVA - Imprevisto in casa Sampdoria : Vasco Regini , infortunatosi nella ripresa del test contro la Feralpisalò , è stato visitato a Temù dal dottor Amedeo Baldari e dall'ortopedico di riferimento ...

Serie A Sampdoria - con la Feralpisalò finisce 1-1 : TEMU' - La Sampdoria pareggia 1-1 nel test contro la Feralpisalò che disputa una gara gagliarda contro i blucerchiati. I leoni del Garda dopo undici minuti vanno in vantaggio grazie ad un calcio di ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa

Serie A Sampdoria : frasi sessiste - inibito Ferrero : GENOVA - Quindici giorni di inibizione per Massimo Ferrero e 5 mila euro di multa alla Sampdoria . Lo ha deciso la Procura Federale della Figc in merito alle dichiarazioni sessiste del presidente ...

Serie A Sampdoria - Sabatini : «Giampaolo diventerà un fenomeno» : GENOVA - Durante la trasmissione "Italia nel pallone" in onda su Radio 2, il Responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria Walter Sabatini ha parlato del suo recente arrivo in blucerchiato: "Genova ...

Serie A Sampdoria - Sabatini : «Possiamo ambire a qualcosa di più» : GENOVA - Walter Sabatini , ospite della trasmissione "Italia nel pallone" in onda su Radio 2, ha parlato del suo recente arrivo alla Sampdoria : "Genova farà bene ai miei polmoni, per via dello iodio, ...

Serie A - si completa il puzzle dei portieri : Fiorentina e Sampdoria hanno in mano gli ultimi “pezzi” : La Serie A, in chiave calciomercato, è stata animata in questa prima fase da un valzer di portieri non indifferente che ha toccato diversi club del campionato La Serie A sta vedendo andare in scena un vero e proprio valzer dei portieri. Mai tanti ‘estremi difensori’ hanno cambiato casacca in una sola estate, tutto è partito dall’addio di Gigi Buffon alla Juventus. Il posto lasciato vacante in bianconero, è stato colmato da ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...

Calciomercato - l'Arsenal fa shopping in Serie A : preso Torreira dalla Sampdoria per 30 milioni : L'Inghilterra scippa alla Serie A un altro talento. L' Arsenal ha chiuso con la Sampdoria per l'acquisto di Lucas Torreira , 22enne centrocampista uruguaiano tra i migliori per rendimento nell'ultima ...

Serie A Sampdoria - tifosi contro Ferrero : «Non ci rappresenti» : GENOVA - Circa 400 tifosi blucerchiati si sono ritrovati oggi sotto la sede della Sampdoria per contestare la presidenza doriana: " Ferrero non ci rappresenti", si legge sullo striscione esposto sotto ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...