Serie A | Parma penalizzato di 5 punti | squalificato Calaio'

Parma - confermata la Serie A con 5 punti di penalizzazione. Calaiò - 2 anni di squalifica : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Il tribunale ha riconosciuto nel comportamento di Calaiò il tentato illecito sportivo.

Parma - Serie A salva : penalità di 5 punti. 2 anni di squalifica per Calaiò : carriera finita? : Serie A salva- Sorride il Parma, o meglio, i ducali non piangono. Il Tribunale Federale Nazionale ha espresso il suo verdetto sul caso Parma e Calaiò. Anzitutto, Serie A salva per i ducali, 5 punti di penalizzazione in vista del prossimo campionato. Infine, discorso più grave per Calaiò. L’attaccante è stato squalificato per 2 anni, […] L'articolo Parma, Serie A salva: penalità di 5 punti. 2 anni di squalifica per Calaiò: carriera ...

Parma - ecco la sentenza : Serie A con -5. Squalifica di 2 anni per Calaiò : Parma - Il Parma dovrà scontare 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di A, Emanuele Calaiò 2 anni di Squalifica. Lo ha deciso il tribunale nazionale federale con sentenza sul caso del ...

Parma - 5 punti di penalizzazione nella prossima Serie A. Due anni a Calaiò : Era un tentato illecito, sì, lo ha stabilito il Tribunale federale nazionale: i messaggi whatsapp inviati da Emanuele Calaiò ai colleghi dello Spezia a tre giorni dalla sfida che poi avrebbe promosso ...

Caso Sms - Parma -5 punti in Serie A - due anni a Calaiò : Roma, 23 lug., askanews, - Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò. Il tribunale nazionale federale ha emesso la sua ...

Parma - cinque punti di penalizzazione da scontare in Serie A e due anni di squalifica a Calaiò : cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Emanuele Calaiò: questa - apprende l'Ansa - la sentenza del tribunale nazionale ...

Il Parma si salva : 5 punti di penalità - ma da scontare in Serie A : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò: questa - apprende l’Ansa - la sentenza del tribunale nazionale federale sul caso del messaggino inviato dal giocatore della squadra emiliana a un suo collega dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di serie...

Il Parma resta in Serie A - 5 punti da scontare nella prossima stagione. Due anni di squalifica per Calaiò : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione. Due anni di squalifica a Calaiò , più un ammenda di 20 mila euro . E' questa la sentenza del Tribunale Federale ...

Parma - resta la Serie A con -5. Due anni a Calaiò : ROMA - Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò : questa - apprende l'Ansa - la sentenza del tribunale nazionale federale ...

Il Parma ha ricevuto una penalizzazione di 5 punti nella prossima stagione di Serie A : Il Tribunale sportivo della FIGC, l’organo di governo del calcio italiano, ha deciso una penalizzazione di 5 punti per il Parma nel prossimo campionato di Serie A, e ha squalificato per due anni il giocatore Emanuele Calaiò, per tentato illecito The post Il Parma ha ricevuto una penalizzazione di 5 punti nella prossima stagione di Serie A appeared first on Il Post.

Parma - Serie A salva : 5 punti di penalità per la prossima stagione/ Ultime notizie : tentato illecito sportivo : Parma, Serie A salva: 5 punti di penalità per la prossima stagione. Ultime notizie: tentato illecito sportivo, ma la società ducale sconterà il tutto nel campionato 2018-2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Serie A - il Parma penalizzato di 5 punti : evitata la retrocessione. Emanuele Calaiò squalificato per 2 anni : Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino, ha penalizzato il Parma di 5 punti da scontare nella stagione 2018/19. Il club ducale ha quindi evitato la retrocessione in B, che sarebbe scattata se la sanzione fosse stata applicata allo scorso campionato. Il calciatore Emanuele Calaiò invece è stato squalificato per 2 anni e dovrà pagare un’ammenda di 20mila euro per la vicenda dei messaggi sospetti ...

Parma - ecco la sentenza : sospiro di sollievo - la Serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Parma - cinque punti di penalizzazione in Serie A la prossima stagione. Stop di due anni a Calaiò : ROMA - cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò. È questa la sentenza del tribunale nazionale federale sul caso degli sms ...