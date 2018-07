Serie A 2018-2019 | Parma penalizzato di cinque punti! Due anni di squalifica per Calaiò

PARMA - Serie A SALVA : 5 PUNTI DI PENALITÀ PER LA STAGIONE 2018-2019/ Ultime notizie : il club annuncia ricorso : PARMA, SERIE A SALVA: 5 PUNTI di PENALITÀ per la prossima STAGIONE. Ultime notizie: tentato illecito sportivo, ma la società ducale sconterà il tutto nel campionato 2018-2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:33:00 GMT)

Sky Sport 2018-19 - oggi la presentazione con Serie A e il ritorno della Champions : Sky Italia si veste a festa per la presentazione relativa all'offerta televisiva per il palinsesto della stagione 2018/2019 sui canali Sky Sport. Tanta l'attesa per scoprire quali saranno gli appuntamenti, gli eventi e i volti che accompagneranno gli abbonati a Sky Sport nei prossimi mesi di programmazione. Tra le novità nell'area calcio già confermato il ritorno in esclusiva per il...

Comic-Con 2018 - Marvel : in arrivo una nuova miniSerie dedicata a Visione! - : Il nuovo progetto debutterà a novembre e sarà scritto da Chelsea Cain , che torna a collaborare con la Casa delle Idee dopo aver lasciato il mondo del Fumetto , e Twitter, nel 2016, al termine della ...

Calcio - Serie D : pubblicate le graduatorie per i ripescaggi della stagione 2018-2019 : Sono state pubblicate oggi le graduatorie per i ripescaggi nel prossimo campionato di Serie D: per completare gli organici dei nove gironi del torneo interregionale di Calcio della stagione 2018-2019 si terrà conto di quanto appositamente stilato dal Dipartimento preposto, che ha dato priorità alle società perdenti gli ultimi play out retrocessione. Si procederà quindi a ripescare, in maniera alternata, una squadra tra le perdenti dei suddetti ...

LE VERITÀ NASCOSTE/ Anticipazioni 20 luglio 2018 : il cast della Serie iberica in attesa dell’ottava puntata : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov trova Paula grazie all'inganno, ma Marcos ha scoperto tutto.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:39:00 GMT)

Calendario Serie A 2018-19 - quando è il sorteggio : Il 26 luglio il sorteggio dei calendari di Serie A: previsti 3 turni infrasettimanali e partite durante le vacanze di Natale

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di Serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...

Stargirl : la nuova Serie DC Universe da Geoff Johns | Comic Con 2018 : Stargirl si affaccia nel mondo della DC Universe e scende in campo con Geoff Johns. L’autore è già all’opera per la scrittura della nuova serie Tv che vedremo prossimamente sul piccolo schermo. L’annuncio è stato dato al Comic Con 2018 che si sta svolgendo in queste ore a San Diego ed in cui da sempre vengono sfornate le novità per la stagione in corso e quella successiva. Stargirl segna il ritorno di Johns dopo le dimissioni ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - calcio anche nei cinema. Embargo highlights in chiaro : La Serie A debutta in cinema e teatri, ma rischia di non finire sulla finestra televisiva di 90' Minuto, secondo l'offerta di Diritti tv non esclusivi varata all'unanimità dall'assemblea della Lega Serie A e pubblicata lunedì. Inedito è il pacchetto per cinema e teatri, per la trasmissione della partite live, in sale lontane 80 chilometri dagli stadi in cui si gioca, che potrebbe interessare anche a uomini di cinema come il ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - calcio anche nei cinema. Embargo per highlights in chiaro : La Serie A debutta in cinema e teatri, ma rischia di non finire sulla finestra televisiva di 90' Minuto, secondo l'offerta di Diritti tv non esclusivi varata all'unanimità dall'assemblea della Lega Serie A e pubblicata lunedì. Inedito è il pacchetto per cinema e teatri, per la trasmissione della partite live, in sale lontane 80 chilometri dagli stadi in cui si gioca, che potrebbe interessare anche a uomini di cinema come il ...

Probabili formazioni Serie A 2018-2019 : Fino all'ultimo secondo dell'ultimo giorno di calciomercato (che quest'anno terminerà prima dell'inizio del campionato) le gerarchie e gli equilibri interni potrebbero cambiare, e non di poco, tanto nelle...

Tennis - ATP Bastad 2018 : nuovo capolavoro di Simone Bolelli! Eliminata la testa di Serie numero uno Diego Schwartzman : Simone Bolelli si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone sul numero uno del seeding e dodici al mondo, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, con lo score di 7-6 (8) 6-3 in un’ora e 56 minuti di gioco ed ora affronterà il lucky loser elvetico Henri Laaksonen. Nel primo set l’argentino trova il break già nel secondo game alla prima opportunità ...

Serie A 2018-2019 - ecco il pallone ufficiale della prossima stagione : La Serie A ha il suo nuovo pallone. Nike Merlin è il nuovo Serie A Official Ball che sarà utilizzato nel corso della stagione 2018-2019 sui campi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle...

Diritti tv Serie A 2018-2019 - che canale è Dazn e come vederlo in tv e streaming? Il pacchetto di partite offerto - ci sarà Diletta Leotta : Tante novità sul fronte Diritti televisivi del calcio nella stagione 2018-2019 di Serie A. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...