Sergio Mattarella | tanti auguri al Presidente arbitro Ma all' inglese

Buon Compleanno Presidente! Sergio Mattarella compie 77 anni a lui gli auguri degli esponenti dei partiti e delle istituzioni : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella compie 77 anni. Nato a Palermo il 23 luglio del 1941, Mattarella è salito al Quirinale il 3 febbraio 2015. Al capo dello stato ...

Oggi il Presidente Sergio Mattarella compie 77 anni : Oggi, 23 luglio, Sergio Mattarella celebra i suoi 77 anni. Puntualissimi, sono già in molti i politici e i cittadini che, sul web, hanno iniziato rivolgergli i loro auguri di buon compleanno. La carriera politica Sergio Mattarella è nato il 23 luglio 1941, a Palermo, ed è Presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015, quando ha giurato fedeltà ai principi della Costituzione dopo essere stato eletto il 31 gennaio. Nella sua lunga ...

Sergio Marchionne - condizioni di salute "irreversibili"/ Come sta? Ultime notizie : Mattarella contatta Fca : condizioni di salute Sergio Marchionne, Come sta? "È in coma irreversibile", le Ultime notizie live. Ex ad Fca con le speranze appese ad un filo.

Sergio Marchionne - condizioni di salute “irreversibili”/ Come sta? Ultime notizie : Mattarella contatta Fca : condizioni di salute di Sergio Marchionne: “è in coma irreversibile”, le Ultime notizie live. L'ex ad di Fca con le speranze appese ad un filo. Berlusconi, "una bella storia italiana"(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:48:00 GMT)

Giuseppe Conte - incontro con Sergio Mattarella al Quirinale : hanno parlato di Nato e decreto proroghe : Giuseppe Conte è salito al Colle per incontrare Sergio Mattarella. I l premier e il presidente della Repubblica, secondo quanto si apprende, avrebbero parlato del vertice Nato a cui ha partecipato ...

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...

Borsellino - Sergio Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di via D’Amelio” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio: "Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità. Le sue inchieste hanno costituito delle pietre miliari nella lotta contro la mafia".Continua a leggere

Sergio Mattarella : “L’accoglienza è un valore irrinunciabile” : "Secondo un proverbio azerbaigiano, 'una casa senza un ospite è come un mulino senz'acqua'. L'accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il dialogo con l'altro siamo in grado di ampliare i nostri orizzonti, comprendere le sensibilità dei diversi popoli, riconoscere e affrontare le sfide, costruire il bene comune nelle nostre ...

Sergio Mattarella : "L'accoglienza è un valore irrinunciabile" : 'L' accoglienza , la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il dialogo con l'altro siamo in ...

Paolo Becchi - il sospetto su Sergio Mattarella : 'Gli immigrati dopo il suo intervento ci riproveranno' : ... afferma: ' Matteo Salvini va in tutti i modi sostenuto perché sta cercando di contrastare una politica migratoria che danneggia il nostro Paese e certo non aiuta quei poveri disgraziati che arrivano ...

Diciotti - la rabbia di Sergio Mattarella contro Giuseppe Conte : il premier deve farsi sentire : Tutti furibondi per il caso della Diciotti. In primis Matteo Salvini , che dal Viminale fa filtrare 'stupore' per l'intervento di Sergio Mattarella che ha favorito lo sbarco degli immigrati. E, ...

Diciotti - l'intervento di Sergio Mattarella e la rabbia di Matteo Salvini : il governo rischia il ko : Il caso della Diciotti e l'ordine arrivato a tarda sera da Sergio Mattarella , quello di far sbarcare gli immigrati a Trapani, rischia seriamente di minare la stabilità del governo. Il caos, in ...

Sergio Mattarella incontrerà Matteo Salvini. Ma non si faranno valutazioni sulle sentenze dei giudici : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle 12. Lo ha riferito una nota dell'ufficio stampa del Quirinale. Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura, si precisa nella nota.Così il Quirinale quindi ha deciso di risolvere la spinosa richiesta del leader leghista di ...

Sergio Mattarella riceverà Matteo Salvini lunedì : 'Ma non per parlare di magistratura e sentenze' : E alla fine Sergio Mattarella incontrerà Matteo Salvini , come chiesto a gran voce dal leader della Lega. L'ufficialità dell'incontro è arrivata con una nota diffusa dall'ufficio stampa del Quirinale, ...