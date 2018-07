Sergio Marchionne | La malattia del manager ci ricorda che siamo mortali

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : John Elkann dà l'addio a Sergio Marchionne (23 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: John Elkann annuncia l'addio definitivo di Marchionne a FCA: "Sergio non tornerà". Molinari trionfa nel British Open di Golf (23 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Sergio Marchionne - l'ultima apparizione pubblica a Roma il 26 giugno : Il 26 giugno 2018 a Roma l' ultima apparizione pubblica di Sergio Marchionne . L'allora ad di Fca consegnava al Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri una Jeep Wrangler per il ...

Sergio Marchionne in condizioni irreversibili : Sergio Marchionne è in terapia intensiva all’ospedale universitario di Zurigo e le sue condizioni sono irreversibili. Dall’ospedaòe in cui è ricoverato trapelano le ultime notizie sulle sue condizioni di salute, anche se l’azienda non conferma. In mattinata il presidente John Elkann aveva spento qualsiasi speranza, scrivendo ai lavoratori che il manager non sarebbe più tornato in Fca. «Care colleghe, cari colleghi, questa è ...

Sergio Marchionne - Vittorio Feltri : ho capito che era bravo quando litigò coi sindacati : Difatti, ciò che non piace alla Cgil e compari fa bene all' industria e all' economia. Questa non è una opinione bensì un assioma. I rappresentanti dei lavoratori sono nemici del mercato da tempi ...

Il silenzio della Cgil su Sergio Marchionne : È stata una scelta deliberata. A scegliere la linea del silenzio su Sergio Marchionne sono stati i vertici della Cgil, pare che se ne sia discusso anche in segreteria.E il silenzio certe volte vale più di mille parole, dicevano gli antichi. Può essere interpretato come una cautela per sè, per evitare di cadere nella trappola delle strumentalizzazioni in momenti particolarmenti delicati, come nel caso del dramma umano ...

Sergio Marchionne - Berlusconi : “Manager italiano numero uno”. Matteo Renzi : “Ha creato creato posti di lavoro #chapeau” : Per Silvio Berlusconi è “il numero uno dei manager italiani”, mentre per l’ex segretario del Pd Matteo Renzi è stato “un grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni”. L‘aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, ormai giudicate “irreversibili”, ha spinto i due leader a ricordare l’ex amministratore delegato di Fca. Il presidente di Forza Italia, con una ...

