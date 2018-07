SERGIO MARCHIONNE | “CONDIZIONI IRREVERSIBILI” Ultime notizie | come sta? Grande Stevens

SERGIO MARCHIONNE - Franzo Grande Stevens : "Il mio migliore amico di una vita". Montezemolo : "Uno dei più grandi manager" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita". Inizia così la lettera di Franzo Grande Stevens, legale di Gianni Agnelli al Corriere della Sera in cui parla del rapporto con Sergio Marchionne, ormai ex amministratore delegato di Fca."Sergio - continua Grande Stevens - è un uomo che sarebbe piaciuto a Giovanni Agnelli, che da sabaudo ...

SERGIO MARCHIONNE e la sua vita privata tenuta 'segreta' : chi è la sua compagna Manuela : Gravissime ma stazionarie. Non si sa molto altro sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne, ricoverato nella Divisione di Terapia Intensiva all'ospedale universitario di Zurigo. C'è molta ...

SERGIO MARCHIONNE - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Chi è Manuela Battezzato - la compagna di SERGIO Marchionne : Manuela Battezzato ha 47 anni e, da sei, è la compagna dell’ex CEO di Fiat Chrysler Sergio Marchionne. Dolce e riservata, di lei si sa pochissimo (come del resto della vita privata del manager, restio a rilasciare interviste che non riguardino il suo lavoro). In una delle sue rare dichiarazioni, Marchionne l’aveva definita: «La mia fortuna». I due si conoscono sul lavoro, proprio negli uffici di FCA, dove Manuela Battezzato lavora ...

Manuela - la compagna discreta accanto a SERGIO Marchionne : Sergio Marchionne è in terapia intensiva all’ospedale universitario di Zurigo e le sue condizioni, secondo diverse fonti, sarebbero irreversibili. Al fianco dell’amministratore delegato di FCA in queste ore difficili ci sono i due figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler, nati dal primo matrimonio, e c’è la compagna Manuela Battezzato, colei che gli sta accanto con grande discrezione da più di sei anni. Perché se ...

Manuela Battezzato - la donna che lotta al fianco di SERGIO Marchionne. La compagna del manager : Sergio Marchionne è ricoverato in gravi condizioni in una clinica privata di Zurigo, in Svizzera. Si trova nella struttura dallo scorso 27 giugno per essere operato ad una spalla. Gravi complicazioni postoperatorie hanno fatto precipitare irreversibilmente il suo quadro clinico. La sua vita è appesa a un filo e in queste ore i figli e la compagna dell’ex presidente e Ad di Fca si trovano accanto a lui. Ore difficili per tutti i familiari, ...

Vergognosa bufala SERGIO MARCHIONNE morto : le ultime sullo stato di salute : Davvero Vergognosa la bufala che dà per morto Sergio Marchionne: lo stato di salute del dirigente aziendale è molto precario per via dell'insorgenza di complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria seguita all'intervento subito alla spalla destra, ma ci è sembrato doveroso smentire la fake-news che lo riguarda. Le condizioni dell'ex capo di FCA sono state confermate, oltre che dalle maggiori testate nazionali, anche dalla ...

«Non vedo un mio futuro dopo la Fiat» - la profezia di SERGIO MARCHIONNE anni prima della malattia : FUNWEEK.IT - Continuano ad arrivare notizie frammentate ma poco confortanti su Sergio Marchionne, le cui condizioni sono definite 'irreversibili', ma della cui malattia ben poco si sa. Ora che ha ...

SERGIO MARCHIONNE - l’uomo che ha rivoluzionato la Fiat : “È con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ore e non gli permetteranno di rientrare in Fca”. Con queste parole il presidente John Elkann ha aperto una lettera a tutti i dipendenti che il “leader vero e molto raro” non tornerà nell’azienda che ...

Fca - le condizioni di SERGIO MARCHIONNE sono stazionarie : sono stazionarie le condizioni dell'ex a.d. di Fca Sergio Marchionne, ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili presso l'ospedale universitario di Zurigo. Al momento non ci sono ...

SERGIO MARCHIONNE - it’s hard to be a Saint in the City : Tra le tante malattie che affliggono gli italiani del XXI secolo, purtroppo, una delle più diffuse è la mancanza di senso del dovere e delle istituzioni, il rispetto per la distinzione dei ruoli e delle funzioni, aspetti – a ben vedere – intrinsecamente inseparabili di uno stesso problema: l’incapacità di metterci nei panni dell’altro, impediti come siamo a superare l’individualismo particolaristico quale criterio supremo di comportamento ...

Debunking SERGIO Marchionne : Sergio Marchionne (Photo by Mark Thompson/Getty Images) Con l’aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, e il conseguente cambio al vertice di FCA, in Italia c’è stato un proliferare di considerazioni sulla complessa figura del manager di Chieti, spesso tirando in ballo informazioni imprecise o addirittura false. Cerchiamo di fare chiarezza, smontando le bufale che lo riguardano e che abbiamo raccolto in Rete. “Ha rovinato ...

Le virtù “liberali” di SERGIO Marchionne : È uno di quei segnali positivi che ogni tanto arrivano dal nostro Paese la generale stima con cui viene ricordata in queste ore la vita come manager in Fiat (vogliamo ancora credere che solo questa vita sia finita) di Sergio Marchionne.È un buon segno non solo perché egli è stato una vera eccellenza nel suo lavoro, ma perché rappresenta simbolicamente valori che sono poco riconosciuti o addirittura disprezzati ...

SERGIO MARCHIONNE - la verità sulla sua malattia. ”Cos’è successo davvero in quella clinica” : È entrato all’Universitätsspital, l’Ospedale Universitario di Zurigo, il 27 giugno per sottoporsi a un’operazione alla spalla, ma le condizioni di Sergio Marchionne sono precipitate e sabato 21 giugno i vertici del Lingotto hanno convocato i cda con urgenza delle società in cui Marchionne aveva un ruolo: Fca (ad), Ferrari (ad e presidente) e Cnh Industrial (presidente). -- Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni ...