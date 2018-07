Sergio Marchionne - come sta? “Irreversibili condizioni”/ Ultime notizie salute : tumore e coma - ancora mistero : Sergio Marchionne, condizioni di salute e Ultime notizie live: come sta l'ex ad di Fca? Dal tumore al coma, le "condizioni irreversibili" e il mistero che rimane(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:01:00 GMT)

Sergio Marchionne - la lettera straziante che inviava ai nuovi assunti di Fca : da brividi : Un testo breve e diretto, dentro il quale è concentrata tutta la filosofia alla base della sua gestione, quella che lo ha consegnato alla storia dell'economia mondiale.

Sergio Marchionne - l'indiscrezione di Dagospia sulla guerra in Fca : perché John Elkann ha fatto fuori il suo uomo : Ci avrebbe pensato tutta la notte il manager Alfredo Altavilla prima di presentare le dimissioni da reponsabile di Fca per l'Europa. Il fedelissimo di Sergio Marchionne , ricoverato in una clinica a ...

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia 2 - 3 miliardi. Pesa l'addio di Sergio Marchionne : Milano chiude come peggior listino del vecchio continente, con un passivo dello 0,86%, apPesantito dalla galassia Agnelli che dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne ha bruciato in una sola seduta oltre 2,3 miliardi di euro. Il tutto in una seduta comunque debole per le borse del vecchio continente, apPesantite dalle tensioni geopolitiche Usa-Iran e dai persistenti timori legati ai dazi che penalizzano anche Wall Street.La ...

Sergio Marchionne in gravi condizioni dopo l'intervento chirurgico alla spalla : Lotta tra la vita e la morte Sergio Marchionne, stando a quanto comunicato ieri dalla societa' FCA. dopo un intervento chirurgico alla spalla, a cui si è sottoposto il manager a fine giugno, sono sopraggiunte inattese complicanze durante la convalescenza post operatoria [VIDEO]. Aggravamento tale da non permettere a Marchionne di prore l'attivita' lavorativa. Le parole del comunicato, lette da John Elkann, esprimono una profonda amarezza per un ...

SGS : Peter Kalantzis presidente - sostituisce Sergio Marchionne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sergio Marchionne - gli insulti e la vergogna. Bechis - legittimo sospetto : 'Forse prima di lui...' : In effetti nel mondo delle imprese è strano fare così. Ah, ci fosse stato Bertinotti al vertice di Fiat, tutt' altro galateo: sarebbe andato dalla Volkswagen a chiedere gentile: 'Scusate, vorreste un ...

Fca - Sergio Marchionne l'"eroe dei due mondi" dell'automotive : Laureato in Filosofia e in Legge a Toronto e in Economia e commercio a Windsor. Fino al '94 ha lavorato tra Canada e Stati Uniti, prevalentemente nel campo legale, tornato in Europa, invece, ha ...

Condizioni Sergio Marchionne - la rivelazione di Grande Stevens : Condizioni Sergio Marchionne – Ferrari e tutto il mondo dei motori sotto shock per Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Condizioni definite irreversibili. Ecco le dichiarazioni di Franzo Grande Stevens, in una lettera inviata al Corriere della Sera: “Quando dalla tv di Londra appresi il giovedì sera che egli era stato ricoverato a Zurigo, pensai purtroppo che fosse in pericolo di vita. Perché conoscevo la sua incapacità ...

Fca - si dimette il responsabile per l'Europa Alfredo Altavilla : deluso il fedelissimo di Sergio Marchionne : Nuovo scossone in casa Fca dopo la nomina di Mike Manley alla successione di Sergio Marchionne . Secondo Repubblica si sarebbe dimesso il responsabile del gruppo per l'Europa, Alfredo Altavilla , tra ...

