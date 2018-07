Sentenza Parma | la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione

Il Parma farà ricorso : “Sentenza iniqua e illogica : abnorme la condanna di Calaiò” : Il Parma annuncia ricorso contro la sentenza emessa oggi dal Tribunale Federale Nazionale, che ha penalizzato i gialloblu con 5 punti. L'articolo Il Parma farà ricorso: “Sentenza iniqua e illogica: abnorme la condanna di Calaiò” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parma - ecco la Sentenza : Serie A con -5. Squalifica di 2 anni per Calaiò : Parma - Il Parma dovrà scontare 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di A, Emanuele Calaiò 2 anni di Squalifica. Lo ha deciso il tribunale nazionale federale con sentenza sul caso del ...

Parma - dopo la Sentenza spazio al mercato : arriva un altro colpo di Faggiano! : Parma pronto a rafforzarsi dopo aver tirato un grande sospira di sollievo in merito alla sentenza a seguito degli sms di Calaiò Il Parma ha tirato un sospiro di sollievo, non sarà retrocessa in Serie B, ma partirà da un pericoloso -5 in classifica nel prossimo campionato di Serie A. Per colmare questo piccolo gap con le altre squadre, il ds Faggiano sta tentando di rafforzare ulteriormente la rosa, regalando a mister D’Aversa nuove ...

Caos Serie A - oggi la Sentenza sul Parma : le ultime indiscrezioni - domani la decisione sul Chievo : 1/17 Foto LaPresse ...

Parma e Chievo : Serie A a rischio. Sentenza attesa a giorni : Quindici punti di penalizzazione nell'ultima Serie A e quindi retrocessione in Serie B per il Chievo; due punti di penalizzazione nell'ultima Serie B, e quindi mancata promozione diretta in A, o 6 ...