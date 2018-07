Sempre più governi usano fake news e attacchi social

Calciomercato Frosinone - Vloet è Sempre più vicino : Frosinone - Il giocatore che al momento sembra più vicino a vestire la maglia del Frosinone nella prossima stagione è il centrocampista offensivo del Nac Breda , Rai Vloet . 23 anni compiuti da poco, ...

Audi : il futuro è Sempre più elettrico : Gli azzurri hanno potuto testare le vetture top di gamma di Audi Sport: una flotta di sei RS 4 Avant e 18 R8 coupé ha consentito di scatenare sull'asfalto del Mugello oltre 13.000 cv di potenza. La ...

Kia Sempre più "nel pallone" con il supporto "social" di Diletta Leotta : La popolare conduttrice sportiva Diletta Leotta, da poco volto di DAZN, è la "new entry" nella squadra di influencer che hanno scelto di supportare il marchio Kia con le loro...

Oracle - il focus è Sempre più sul cloud e sull'Autonomous IT : ... è bene ' partire dall'assunto che non è più il caso di utilizzare anche nel SaaS cioè nel cloud l'approccio 'best of breed', che dominava nel mondo on premises, perché si rischia di continuare a ...

Il ministro dell'Interno è stato accusato di aver mentito, le vicende giudiziarie hanno portato al fermo di cinque persone, tra cui il controverso ex collaboratore di Macron

Napoli-Carpi - Ancelotti : 'Questo gruppo mi piace Sempre più. Il centravanti? C'è abbondanza in attacco' : Ottime indicazioni per l'allenatore, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato soddisfatto la gara: "Alleno una squadra con qualità, non lo scopriamo in queste partite. Oggi ho avuto ottime ...

Molinari vince l’Open Championship e diventa il più grande golfista italiano di Sempre : Diciotto buche, quattro giornate, uno spettacolo unico di inattaccabile solidità e immenso talento. Francesco Molinari entra nella storia del golf mondiale. E lo fa da protagonista, conquistando uno dei quattro principali tornei del circuito internazionale: l’Open Championship (o British Open). Quello che ogni golfista, soprattutto se nato nel Vecchio Continente, sogna prima o poi di vincere. Molinari lo ha fatto completando ...

Le casse dei partiti Sempre più vuote : entrate dimezzate negli ultimi 5 anni : Un fenomeno da Seconda Repubblica: flop del tesseramento e calo delle donazioni dei privati costringono le formazioni politiche a drastici tagli delle spese -

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di Sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : Penna stilografica e calamaio. O forse basta una mazza da Golf. scrivere la storia non è da tutti. Ma Francesco Molinari non è come gli altri e l’impresa compiuta oggi lo proietta di diritto tra i più grandi dello sport italiano. Molinari ha vinto il British Open 2018, domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo ...

Roma - Olsen Sempre più vicino : si può chiudere ad inizio settimana : La carriera di Olsen Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata ...

Hamilton : "Ci ho Sempre creduto. E con la pioggia anche di più..." : 'Ne ho corse di gare, ma vincerne una così...'. Lewis Hamilton ha ribaltato in Germania una gara dal destino che pareva segnato, soprattutto dopo le qualifiche di sabato, chiuse al 14° posto per un ...

JaVale McGee esalta i Lakers : “quante personalità! Saremo una delle squadre più divertenti di Sempre. E su Beasley…” : JaVale McGee non è preoccupato dalle tante personalità presenti nello spogliatoio Lakers: secondo l’ex Warriors, i nuovi giallo-viola saranno una squadra divertente LeBron James è il ‘Re’, Rajon Rondo non ha padroni, Lance Stephenson ha un bel caratterino, Michael Beasley è un folle e JaVale McGee… beh, è l’MVP dello Shaqtin’ A Foul. Questi gli arrivi in casa Lakers, tante personalità non certo ...