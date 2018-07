Scuola | tutto sul bonus docenti da 500 euro | cambierà la norma?

Bonus merito docenti 500€ sparirà?/ Scuola - silenzio Miur e allarme social : “spendete tutto entro 31 agosto” : Bonus merito da 500 euro per i docenti sparirà? I silenzi dal Miur e i timori per la nuova riforma: allarme social, "spendete tutto il budget entro il 31 agosto". Ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:24:00 GMT)

Lo scienziato ossolano Sergio Cacciatori lancia l'idea di una Scuola a Domo per studiosi di tutto il mondo : Il 19 luglio alle 21 è previsto un incontro aperto al pubblico dal titolo 'Colloqui sull'Universo' al quale prenderanno parte Luigi Bignami divulgatore scientifico di aeronautica e scienza della ...

“Scappate - brucia tutto”. Scuola in fiamme durante gli esami di maturità : Giorni di grande passione, questi, per gli studenti delle scuole di tutta Italia che si trovano a fare i conti con un momento chiava delle rispettive carriere, quegli esami di maturità che segnano la fine di un percorso e l’inizio di una nuova fase nella vita degli studenti. Non tutti, però, si sentivano evidentemente pronti per affrontare l’ostacolo. E così ecco che all’istituto Ruffini-Aicardi di Sanremo, in provincia ...

Scuola/ Its - una lezione di realtà a tutto il sistema-Scuola : Gli Its sono un fiore all'occhiello del sistema educativo perché integrano mondo del lavoro e apprendimento formativo. Per questo il sistema Its va privilegiato. ALESSANDRO MELE(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:10:00 GMT)ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. FerrarioSCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof, i sindacati mettono in riga Bussetti, di R. Pellegatta

Mutismo selettivo - perché i bambini perdono le parole (soprattutto a Scuola) : Sono bambini "normalissimi". Che parlano, giocano, cantano e interagiscono con gli altri. Ma a scuola, niente. Le parole non riescono a prendere il volo, il gioco è solitario, la comunicazione si mette in pausa. E niente, non c' è niente che possa riavviarla. I piccoli sono bloccati, hanno paura anc

Una Scuola che si occupa di tutto dimentica quello che conta davvero : formare persone : “L’Italia? È una monarchia!”, risponde Jonathan al professore che lo interroga; “Che significa che ‘La scuola è aperta a tutti’?” chiede la professoressa a Chantal. “A che età si può votare?”, chiede alla classe un altro insegnante. Risposte non ce ne sono tante e il più delle volte ci si affida al caso. Si prova. Perché accade? Perché la Costituzione nelle scuole è un’appendice. Un riferimento. Un cenno affidato ...