Scuola | stop precariato | emendamento Lega-M5S cancella limite 36 mesi

Scuola : stop limite 36 mesi contratti : 20.00 stop al limite di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato nella Scuola. Un emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza cancella il limite ai 36 mesi, previsto da settembre 2016, "per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo,tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti ...

Scuola - chiamata diretta addio : stop ai super presidi - si ritorna al passato. Esultano i sindacati : Il provveditore Pellecchia: «Siamo pronti ad adeguarci»I sindacati: «Fine della discrezionalità, si premia il merito»

Il governo modifica la Buona Scuola : stop alla chiamata diretta dei docenti : Cade un pezzo della "Buona Scuola" renziana. Con l'accordo siglato fra ministero dell'Istruzione e i sindacati viene eliminata la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici. Si tornerà ad essere scelti sulla base dei punteggi delle graduatorie. Critici il Pd e l'associazione dei presidi.Continua a leggere

Scuola - "stop ai trasferimenti dopo pochi mesi per i docenti neoassunti" : Stop ai trasferimenti dopo pochi mesi per gli insegnanti neoassunti. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, propone dalle colonne de Il Messaggero un "patto chiaro con chi si candida a diventare docente"...

Ultime notizie 25/06 Scuola – A quanto pare il ministro Bussetti ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo sul versante del superamento della Buona Scuola. La questione chiamata diretta è la prima delle tematiche da affrontare, ma non l'unica. Forse domani si prederanno alcune decisioni in merito a questo odiatissimo argomento.

Stop ai cellulari a Scuola in Francia : cosa succede negli altri Stati - : Una legge francese introduce il "divieto effettivo" dei telefonini nelle scuole elementari e medie. In molti altri Paesi non esistono norme nazionali e la scelta è degli istituti. In Italia il governo ...