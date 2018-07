Scuola | bonus da 500 per i prof | fino a quando vale?

today

: @gioma85 @PietroGuccione @matteorenzi @davidefaraone Danni generali molti, alternanza scuola lavoro, chiamata diret… - paoolo706 : @gioma85 @PietroGuccione @matteorenzi @davidefaraone Danni generali molti, alternanza scuola lavoro, chiamata diret… - MDilonardo : @matteosalvinimi e @luigidimaio il #cambiamento deve iniziare dalla #scuola. Basta #bonus ai #docenti, basta… - MikelaScarpone : @conamorechiara Il bonus aveva anche un scopo economico? Può darsi La cultura dovrebbe essere libera, ma alla realt… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ilda 500 euro per la formazione degli insegnanti introdotto dalla Buonaè davvero in bilico? L'anno scolastico sta per...