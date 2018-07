Scoperte nel reggino 2.200 piante canapa - 4 arresti

Scoperte le 'impronte' di Amedeo Modigliani nella Femme Fatale esposta a Spoleto : Ci sono le ' impronte ' di Modigliani nella Femme Fatale esposta a Spoleto : l'Istituto Amedeo Modigliani , che opera sotto il patrocinio del ministero dei Beni culturali, delle sovrintendenze, in ...

Astronomia : Scoperte “troppe” stelle massicce nelle galassie “starburst” - sia vicine che lontane : Un gruppo di scienziati, con a capo l’astronomo Zhi-Yu Zhang dell’Università di Edinburgo, ha usato il telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) per studiare l’Universo remoto, e in particolare stimare la proporzione di stelle massicce in quattro galassie di tipo “starburst” lontane e ricche di gas [1]. Queste galassie vengono viste quando l’Universo era molto più giovane di adesso, così ...