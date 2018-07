Scoperta una strana coppia di asteroidi | ecco le riprese

Mosca spara larve la colpisce nell'occhio/ La Scoperta di una ragazza sarda : è infestata - un dolore fortissimo : larve di Mosca nell’occhio. La raccapricciante scoperta di una giovane ragazza sarda: “Un dolore fortissimo”. La poveretta ha visto il suo bulbo oculare ospitare alcuni vermi(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:31:00 GMT)

C’è una Scoperta su neutrini e raggi cosmici da far girare la testa : È stata trovata la fonte che li produce a 4 miliardi di anni luce da noi: la storia comincia a migliaia di metri nelle profondità dell'Antartide The post C’è una scoperta su neutrini e raggi cosmici da far girare la testa appeared first on Il Post.

“Cosa succede alla mia pancia?”. Va in bagno per fare pipì e fa una Scoperta assurda : Si era alzata nel cuore della notte sentendo lo stimolo di andare in bagno e, senza pensarci troppo né sospettare nulla di strano, si era diretta in bagno. A quel punto, però, ecco che le cose per lei hanno preso una piega decisamente assurda e piuttosto inaspettata. Sì perché questa donna, convinta di dover semplicemente fare pipì, ha invece dato alla luce due gemelli, senza nemmeno sapere di essere incinta. Protagonista della storia, ...

Spazio - trovata l'origine del neutrino cosmico : è una Scoperta storica : Che cos'è il neutrino cosmico I neutrini sono particelle elementari che molto difficilmente interagiscono con il mondo circostante: molto difficili da rilevare, sono importanti messaggeri cosmici ...

Eccezionale Scoperta archeologica in Messico : dopo il terremoto scoperto un tempio dentro una piramide [GALLERY] : 1/6 AFP/LaPresse ...

“Correte - una rapina”. Anziana chiama la polizia : poi la Scoperta degli agenti. Quando arrivano in casa della 92enne - lei confessa tutto : Il mestiere di poliziotto è davvero particolare. Quasi sempre si ha a che fare con il lato peggiore della società, con situazioni al limite e si sa anche che quasi ogni giorno si rischia la vita. A volte, però, succede anche che ci si ritrovi in circostanze particolari, anche emozionanti e commuoventi, come questa. Una storia di solitudine, come spesso se ne sentono Quando di mezzo ci sono persone anziane, che fortunatamente però si è ...

Eventi per bambini in Puglia : C'era una volta il bosco di notte e alla Scoperta delle città : Tra spettacoli di fate, rappresentazioni delle fiabe e fiavole più belle di tutti i tempi, Parco Naturale Selva propone 'C'era una volta il bosco di notte' per sabato 7 e domenica 8 luglio: ...

Taranto - Scoperta una “zecca” clandestina nascosta tra gli uliveti : stampati 8 milioni di euro falsi : Una ‘zecca‘ clandestina dove venivano prodotte banconote da 50 euro di pregevole fattura è stata scoperta in una abitazione rurale tra gli uliveti della provincia di Taranto dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Napoli e dal Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma. Tre falsari campani di 43, 58 e 31 anni, sono stati arrestati. La Guardia di Finanza li ha sorpresi mentre erano al lavoro: hanno tentato la ...

Scoperta una zecca clandenstina tra gli uliveti della Puglia : Napoli, 5 lug., askanews, - Sono tre campani le persone arrestate in flagranza di reato per la produzione a stampa di euro falsi. Scoperti all'interno di di un'abitazione rurale in provincia di ...

Scoperta nello spazio una ‘pistola’ di raggi cosmici capaci di raggiungre la Terra : Scoperta una maxi-fonte di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra: è generata da Eta Carinae, il più luminoso sistema stellare nel raggio di 10.000 anni luce dalla Terra. La descrivono sulla rivista Nature Astronomy i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa. Eta Carinae è un sistema binario a 7.500 anni luce dalla Terra, composto da due stelle massicce, una 90 volte più grande la massa del Sole e l’altra 30 volte di ...

Una nuova malattia rara Scoperta alla Federico II : ... dice Claudio Pignata, professore ordinario di Pediatria, che ha identificato la mutazione genetica mai descritta al mondo all'origine della forma severa di immunodeficienza. 'La nuova malattia ...

Canada - 16enne uccisa nel sonno da una rara sindrome - il TSS : la Scoperta dopo un anno : Sara Manitoski, una 16enne canadese, solare e sorridente, è morta a marzo del 2017. dopo un anno, il medico legale ha comunicato la causa della morte di Sara: sindrome da shock tossico o anche nota come TSS. La sciagura è accaduta durante una gita scolastica a Hornby Island, vicino all'isola di Vancouver. La studentessa al mattino era rimasta nel suo letto. Aveva gli occhi chiusi. I compagni di classe credevano che stesse dormendo e si erano ...