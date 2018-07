Scontro fra la ministra Lezzi e il governatore Puglia Emiliano Video “E’ maleducata”

Scontro fra moto a Pieve Santo Stefano (Arezzo) - muore dermatologo bolognese : Nello Scontro fra due moto sul valico dello Spino, nel comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) è morto un dermatologo dell'università di Bologna, Crescenzo Di Donato, 61 anni. Ferito gravemente anche l'altro motociclista un quarantaseienne dell'Impruneta (Firenze). Nell'incidente...

INFERNO SULL’A1 - Scontro fra 3 TIR : AUTISTA CARBONIZZATO/ Ultime notizie : tratto riaperto ma le code rimangono : INFERNO SULL’A1: AUTISTA morto CARBONIZZATO. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:30:00 GMT)

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : 14a tappa. Finale durissimo - Scontro tra gli uomini di classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende. Si torna a salire per una frazione molto insidiosa sul Massiccio Centrale. I corridori dovranno infatti affrontare un percorso che negli ultimi 100 km presenta un continuo saliscendi con un Finale durissimo. A 4,5 km dal traguardo la strada si impennerà improvvisamente sulla Côte de la Croix Neuve, uno ...

Roma - per Florenzi sospetta frattura al naso : lo Scontro in allenamento manda Alessandro ko : Alessandro Florenzi si è fatto male durante l’allenamento odierno della Roma, per il centrocampista italiano si teme la rottura del setto nasale Alessandro Florenzi è uscito dal campo d’allenamento della Roma con la borsa del ghiaccio sul naso. Il calciatore giallorosso dopo uno scontro con il compagno Diego Perotti si è accasciato a terra per la botta presa al naso. Il centrocampista non ha proseguito l’allenamento con ...

Scontro fra auto e moto a Lampedusa - muore a 51 anni Stefano Ciocca di Latina : Era andato in vacanza a Lampedusa, ma lo scorso 6 luglio è rimasto coinvolto in un grave incidente con la moto sull'isola, a non molta distanza dal luogo che aveva scelto come alloggio, in località ...

Lecce - Scontro tra auto : Franco muore a 41 anni. In coma la moglie - feriti i figli di 10 e 8 anni : Violento scontro tra auto nei pressi di Lecce e due famiglie distrutte. In una delle due vetture viaggiava quella di Franco Calogiuri, deceduto sul colpo: la moglie Roberta è in coma e i figli di 10 e 8 anni sono ricoverati in ospedale. Stavano tornando da un matrimonio. Nell'altra macchina c'era una coppia di coniugi: per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : Scontro infuocato al Luzhniki Stadium. I croati cercano l’impresa contro i favoriti transalpini : Si alzi il sipario. Oggi, alle ore 17.00, il Luzhniki Stadium di Mosca sarà teatro della Finale dei Mondiali 2018 di calcio tra la Francia e la Croazia. Un match inaspettato alla vigilia. I francesi erano tra i candidati ad arrivare fino in fondo ma i croati certamente no, considerando anche il loro percorso accidentato nel corso delle qualificazioni. Ma la rassegna iridata ha una sorta di magia, la stessa che ha consentito a Mario Mandzukic e ...

Francia - “bandiera croata” e Scontro moto : gaffe a parata Bastiglia/ Video - gli italiani provocano Macron... : Presa Bastiglia, Macron apre la parata del 14 luglio, Video, quante gaffe: scontro fra due motociclisti, mentre i caccia della pattuglia acrobatica hanno invertito i colori della bandiera(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:54:00 GMT)

Caos treni per i lavori - Scontro fra Regione e Trenitalia : Dopo i disservizi legati ai cantieri sulla Genova-La Speiza, la Regione richiama trenitalia: «La qualità del servizio va garantita»

Tre feriti nello Scontro fra auto : Tre feriti in uno scontro fra due auto a F oiano della Chiana . E' successo alle 23 di mercoledì 11 luglio. In ospedale un uomo e una donna del posto e un uomo di Torrita di Siena. Due sono stati ...

Scontro fra auto nel vibonese : due feriti - uno grave : Vibo Valentia " È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dello Scontro fra due auto avvenuto stamane sulla strada provinciale per Tropea, all'altezza del bivio per Zungri, nel vibonese. Per ...

ANDREA BOCELLI - LADRI NELLA VILLA DI FORTE DEI MARMI/ Ultime notizie - Scontro fra vigilantes e rapinatori : ANDREA BOCELLI, LADRI NELLA VILLA di FORTE dei MARMI: rapina in casa, tanto spavento per il tenore e la famiglia. Le guardie private mettono in fuga i malviventi.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Scontro Lega-Giustizia dopo le frasi di un sottosegretario sulle toghe rosse. L'Anm : 'parole gravissime e inaccetabili' : Il sottosegretario leghista Morrone si è augurato la fine delle correnti rosse in magistratura. Poi le scuse: 'frase infelice detta a titolo personale'. Il vicepresidente Legnini chiede l'intervento ...

Scontro fra due tram : convoglio deraglia - paura e feriti nel cuore di Milano : Panico in pieno centro a Milano per uno Scontro fra due tram. Quattro persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram avvenuto a seguito dello Scontro con un altro tram nella centralissima ...