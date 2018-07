Sciolto nell' acido | 2 | 2 milioni alla famiglia di Giuseppe Di Matteo Ultime notizie | i

Risarcimento da 2 - 2 milioni ai Di Matteo : il piccolo Giuseppe Sciolto nell’acido dalla mafia : Il piccolo Di Matteo venne rapito il 23 novembre 1993 - quando non aveva ancora compiuto 13 anni - per intimidire il padre del bambino, Santino, che aveva deciso di collaborare con la giustizia

Fu Sciolto nell'acido - risarcimento di 2 - 2 milioni alla famiglia del piccolo Di Matteo : Condannati anche in sede civile per l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, i boss non pagheranno un euro, visto che il loro patrimonio è sequestrato; ma l'entità della somma, 2,2 milioni che ...