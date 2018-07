Scherma | oro per Alice Volpi ai Mondiali

Scherma - Mondiali : Volpi d'oro ed Errigo di bronzo nel fioretto donne : Il medagliere azzurro si arricchisce ancora e sale a quota tre

Scherma - Alice Volpi REGINA D’ORO! Campionessa del mondo nel fioretto femminile - battuta la francese Thibus! : Alice Volpi è la nuova Campionessa del mondo di fioretto femminile. Un trionfo straordinario quella della toscana, che si regala il primo titolo iridato della carriera e il secondo oro all’Italia in questi Mondiali di Scherma a Wuxi. E’ la medaglia della definitiva consacrazione per un talento semplicemente straordinario e che finalmente riesce a salire sul gradino più alto del podio dopo l’argento iridato della passata ...

Scherma - Mondiali 2018 : Alice Volpi si giocherà l’oro nel fioretto. Fuori una irriconoscibile Arianna Errigo : Alice Volpi è in finale nella prova di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una grande prestazione della toscana, che centra la sua seconda finale consecutiva nella rassegna iridata dopo l’argento conquistato nella passato stagione a Lipsia. Una semifinale gestita con grande personalità da Alice, che ha sconfitto nettamente la tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-7. Partenza lanciata della ...

Scherma - Mondiali 2018 : Kim Junghwan oro nella sciabola. Azzurri fuori agli ottavi : Doveva essere un oro coreano e alla fine lo è stato. Kim Junghwan è il nuovo campione del Mondo di sciabola maschile, dopo aver trionfato nei Mondiali di Scherma a Wuxi. Il 34enne di Seul ha superato in finale l’americano Eli Dershwitz con il punteggio di 15-11, confermando la supremazia della Corea del Sud in questa arma. Medaglia di bronzo per il russo Kamil Ibragimov e per l’altro coreano Kim Junho, che sono stati sconfitti ...

Scherma – Mondiali 2018 : splendida Maria Navarria - l’azzurra vince la medaglia d’oro nella spada femminile : La prima medaglia conquistata dalla selezione azzurra ai Mondiali è del metallo più prezioso, Maria Navarria è d’oro nella spada femminile E’ d’oro la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di Scherma di Wuxi. A conquistarla è stata Mara Navarria nella spada femminile. La friulana dell’Esercito, numero 1 del ranking mondiale, ha sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu per 13-9 conquistando così il ...