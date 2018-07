Scherma | Mondiali 2018 | Arianna Errigo ed Alice Volpi a medaglia nel fioretto! Eliminata

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 24 luglio. Tutti gli italiani in gara : Sesta giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si completano domani le prove individuali nella rassegna iridata. In pedana i protagonisti del fioretto maschile e della sciabola femminile. Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di spada femminile e sciabola maschile AZZURRI IN PEDANA Sciabola femminile: Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Loreta Gulotta Fioretto maschile: ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : Alice Volpi e Arianna Errigo sfidano Inna Deriglazova nel fioretto. Tutti eliminati gli spadisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Dopo il fantastico oro di Mara Navarria, l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino nel medagliere con le prove individuali di fioretto femminile e spada maschile. Grande attesa soprattutto per Arianna Errigo ed Alice Volpi, reduci dall’argento e dal bronzo agli ultimi Europei, con le due azzurre che cercheranno di porre fine alla ...

Scherma - Mondiali 2018 – Mara Navarria : “Dedicata al mio maestro scomparso. Un oro vinto con la famiglia” : Mara Navarria, spadista azzurra che prima di oggi non aveva vinto a livello individuale medaglie europee o Mondiali, si prende il tetto del mondo, conquistando, oltre ad oro e titolo iridato, anche la Coppa del Mondo. L’atleta friulana ha parlato al sito federale al termine della fantastica galoppata che l’ha portata al trionfo finale. Il primo pensiero è per una persona che non c’è più: “Era una promessa che avevo fatto ...

Scherma - Mondiali 2018 : Kim Junghwan oro nella sciabola. Azzurri fuori agli ottavi : Doveva essere un oro coreano e alla fine lo è stato. Kim Junghwan è il nuovo campione del Mondo di sciabola maschile, dopo aver trionfato nei Mondiali di Scherma a Wuxi. Il 34enne di Seul ha superato in finale l’americano Eli Dershwitz con il punteggio di 15-11, confermando la supremazia della Corea del Sud in questa arma. Medaglia di bronzo per il russo Kamil Ibragimov e per l’altro coreano Kim Junho, che sono stati sconfitti ...

Scherma - Mondiali 2018 : il medagliere aggiornato : IL medagliere DEI Mondiali 2018 DI Scherma Place Country Gold Silver Bronze Total 1 ITA 1 0 0 1 2 ROU 0 1 0 1 3 USA 0 0 1 1 3 SUI 0 0 1 1 foto Bizzi per FederScherma Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Scherma - Mondiali 2018 : Mara Navarria in finale! Comoda vittoria sulla svizzera Staehli : Mara Navarria è in finale nella spada femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Uno straordinario risultato quello della friulana che ha sconfitto in semifinale la sorprendente svizzera Laura Staehli con il punteggio di e tra un’ora tornerà in pedana per conquistare la medaglia d’oro. Con questo risultato Navarria ha conquistato matematicamente anche la Coppa del Mondo. La numero uno del ranking mondiale ha ...