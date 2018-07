Scherma | Alice Volpi fioretto d' oro ai mondiali in Cina

Scherma - oro per Alice Volpi ai Mondiali : Roma - Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di Scherma di Wuxi , è quella di Alice Volpi, che nella finale del fioretto donne ha battuto 15-12 la francese Thibus e conquista il suo primo ...

Scherma - Alice Volpi REGINA D’ORO! Campionessa del mondo nel fioretto femminile - battuta la francese Thibus! : Alice Volpi è la nuova Campionessa del mondo di fioretto femminile. Un trionfo straordinario quella della toscana, che si regala il primo titolo iridato della carriera e il secondo oro all’Italia in questi Mondiali di Scherma a Wuxi. E’ la medaglia della definitiva consacrazione per un talento semplicemente straordinario e che finalmente riesce a salire sul gradino più alto del podio dopo l’argento iridato della passata ...

Scherma - Mondiali 2018 : Alice Volpi si giocherà l’oro nel fioretto. Fuori una irriconoscibile Arianna Errigo : Alice Volpi è in finale nella prova di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una grande prestazione della toscana, che centra la sua seconda finale consecutiva nella rassegna iridata dopo l’argento conquistato nella passato stagione a Lipsia. Una semifinale gestita con grande personalità da Alice, che ha sconfitto nettamente la tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-7. Partenza lanciata della ...

Scherma - Mondiali 2018 : Arianna Errigo ed Alice Volpi a medaglia nel fioretto! Eliminata la favorita Inna Deriglazova! : Arrivano altre due medaglie per l’Italia ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Nel fioretto femminile Arianna Errigo ed Alice Volpi sono in semifinale e mantengono vivo il sogno di una finale tutta azzurra. Le due italiane sono ora anche le grandi favorite per la medaglia d’oro, vista la clamorosa eliminazione della russa Inna Deriglazova. Errigo ha sconfitto nei quarti di finale l’americana Nzingha Prescod con ...

Scherma - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. C’è Paolo Pizzo - novità Alice Clerici : Si avvicina l’ultimo appuntamento dell’anno per quanto riguarda la Scherma internazionale, il più importante di questo 2018: i Mondiali di Wuxi, in terra cinese. Oggi la Federazione Italiana ha annunciato i convocati per la manifestazione iridata: poche le novità, c’è ovviamente Paolo Pizzo pronto a difendere il suo titolo, per quanto riguarda la prova a squadre di spada spazio ad Alice Clerici. I nomi noti ci sono tutti: da ...

Scherma - Europei 2018 : il pagellone degli italiani. A Novi Sad brillano Alice Volpi - Arianna Errigo e Daniele Garozzo : L’Italia ha conquistato otto medaglie gli Europei 2018 di Scherma di Novi Sad (Serbia). Il Bel Paese ha ottenuto un bottino di un oro, quattro argenti e tre bronzi, che gli hanno permesso di chiudere questa rassegna al terzo posto nel medagliere. Tanti atleti si sono confermati, altri invece hanno deluso le aspettative. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come si sono comportati gli azzurri con il pagellone degli italiani. PAGELLE Europei ...

Scherma - Europei 2018 : l'Italia ritrova Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma. La Russia - però - ha Inna Deriglazova : A Novi Sad la russa ha confermato di essere assolutamente la fiorettista più forte del mondo, centrando il sesto successo stagionale e tra un mese a Wuxi cercherà di ripetersi anche nella rassegna ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia ritrova Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma. La Russia - però - ha Inna Deriglazova : Ad Inna Deriglazova mancava solo la vittoria agli Europei per avere in suo possesso i tre titoli più importanti: olimpico, mondiale ed europeo. A Novi Sad la russa ha confermato di essere assolutamente la fiorettista più forte del mondo, centrando il sesto successo stagionale e tra un mese a Wuxi cercherà di ripetersi anche nella rassegna iridata. Una vera e proprio dominatrice e che non conosce assolutamente il termine sconfitta. Si tratta del ...