Sbanda con l’auto in A10 e si schianta contro guardrail | 80enne muore sul colpo

Sbanda con la moto e finisce contro un palo : Daniele muore a 27 anni : Si è schiantato contro un palo dopo aver perso il controllo della sua moto, per poi terminare la corsa in un fossato. In questo modo ha perso la vita Daniele Bontempi, un ragazzo di 27 anni residente ad...

La gita con gli amici finisce in tragedia : Giovanni Sbanda con la moto e muore a 26 anni : Una gita in Trentino con la moto per una dozzina di centauri è finita in tragedia : nei pressi del passo Vezzena, Comune di Levico, per un'uscita autonoma di strada ha perso la vita Giovanni ...

Perde controllo dell'auto a causa di un insetto e Sbanda - ferite sei persone : Pescara - Sei persone, tra cui tre minorenni, sono finite in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata a Pescara, in via Tirino. Il conducente di un'auto, forse a causa di un insetto entrato nell'abitacolo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una macchina in sosta, travolgendo anche il conducente della stessa che era nei pressi. A bordo ...

Sbanda e va a sbattere contro il guard rail : morto 33enne : Nella città di Brescia ormai conoscevano tutti Wali Ullah, il 33enne che ha perso la vita domenica mattina lungo l'autostrada A4, poco prima delle 6 tra i caselli di...