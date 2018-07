Sarri | “volevo smantellare Napoli? Non rispondo più a De Laurentiis”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) “Volevoil? Non voglio più rispondere a De Laurentiis”. Il tecnico del Chelsea Mauriziopreferisce non rispondere al suo ex presidente al, Aurelio De Laurentiis, che lo ha accusato di voleril club azzurro portando i giocatori migliori a Stamford Bridge. “Penso che i giocatori del Chelsea siano fortissimi e devo ringraziare quelli del, perché se sono qui forse è grazie a loro. Sono felice con i calciatori che abbiamo”, aggiungein conferenza stampa dopo il successo in amichevole per 1-0 contro il Perth. (AdnKronos)L'articolo: “volevo? Nonpiù a De Laurentiis” CalcioWeb.