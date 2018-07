Sarri su De Laurentiis Il tecnico del Chelsea | Non parlo più di lui e non voglio

Chelsea - Sarri : 'Volevo smantellare il Napoli? Non rispondo più a De Laurentiis' : 'Volevo smantellare il Napoli? Non voglio più rispondere a De Laurentiis'. Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri preferisce non rispondere al suo ex presidente al Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo ...

De Laurentiis shock contro Sarri : “voleva smontare il Napoli” : Il presidente De Laurentiis ha parlato della decisione di sollevare dall’incarico di tecnico del Napoli mister Sarri “Questi giocatori gli hanno dato tanto, li ha violentati nei suoi fantastici allenamenti ma loro hanno sempre risposto alla grande. Poi, cosa ancor più grave, voleva smontarmi la squadra, portandola tutta in Inghilterra”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attacca il suo ex allenatore Maurizio ...

Chelsea - Sarri si presenta : “Premier più difficile della Serie A. De Laurentiis? Dico che…” : Sarri SI presenta- Maurizio Sarri si presenta al popolo Blues. Lingua italiana, ma in arrivo la prima promessa: “Parlerò presto inglese”. Sguardo determinato e voglia di iniziare al meglio la nuova avventura. “PREMIER LEAGUE MIGLIOR CAMPIONATO DEL MONDO! “E’ un vero piacere essere qui a Londra, in Inghilterra, in Premier League nel miglior campionato del […] L'articolo Chelsea, Sarri si presenta: ...

