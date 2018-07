Sarri parte bene | 1-0 Chelsea al Perth

Sarri parte bene - 1-0 Chelsea a Perth : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Un gol dell'ex Barcellona Pedro Rodriguez, dopo soli 5' di gioco, ha regalato la prima vittoria a Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea , impegnato in amichevole in Australia ...

Chelsea - Sarri e Jorginho in partenza per Londra. Eder in Cina : Napoli, Milano e poi Londra come ultima tappa. Jorginho è in partenza per la capitale inglese, dove firmerà il contratto quinquennale con il Chelsea da 6 milioni a stagione compresi i bonus. Con lui ...