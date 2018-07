Saroléa MANX7 | la moto elettrica che spinge come un trattore

gqitalia

(Di lunedì 23 luglio 2018) Qualcosa sembra muoversi anche nel segmento delleelettriche. Se l’anno prossimo prenderà il via il primo campionato del mondo prototipi, dedicato alle“zero emission”, con mezzi prodotti dall’italiana Energica, è dalla Francia che arriva una nuova proposta dal sapore decisamente più artigianale ma che, sulla carta, promette perfromance e un’autonomia davvero interessanti. Si tratta delladerivata da quella SP7 che ha preso il via, per quattro edizioni consecutive, al Tourist Trophy, guidata da Dean Harris. Ladell’azienda con sede a Liegi si pone, così,versione street legal della superbikeimpegnata in gara, caratterizzandosi per soluzioni tecniche ed estetiche assolutamente eccezionali. La carenatura, tanto per cominciare, è interamente realizzata in fibra di carbonio e presenta una porzione ...