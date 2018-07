Sanità : Mantova - denunciati 19 medici - truffe al Ssn per oltre 3 mln euro : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Mantova ha segnalato all’autorità giudiziaria 19 medici per varie ipotesi di reato, che vanno dalla truffa alle false dichiarazioni, "accertando un danno per le casse dell’erario di tre milioni di euro". Nel corso dell’ultimo biennio, i militari

Concorsi tecnico biomedico - fisioterapista e logopedista all'azienda sanitaria di Mantova : Dopo aver parlato del concorso per psicologi [VIDEO], procediamo con delle nuove informazioni che riguardano tre bandi per ruoli sanitari, in qualita' di tecnico di laboratorio biomedico, fisioterapista e logopedista. Le selezioni, con scadenza fissata al giorno 19 agosto 2018, sono state emanate dall'azienda Socio Territoriale di Mantova. A re, le info dettagliate e requisiti per inoltrare la propria candidatura. Azienda Socio Territoriale di ...