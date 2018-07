Sanità : in Veneto al via nuovi corsi per formare operatori socio- sanitari (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il piano triennale di formazione è stato strutturato in collaborazione con Uripa e tutte le case di riposo del Veneto, nonché con le Ulss, gli enti di formazione sociosanitaria accreditati, in modo di coprire l’intero territorio regionale, garantire alti standard formati

Sanità : in Veneto al via nuovi corsi per formare operatori socio- sanitari : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – 'La Regione Veneto sta sostenendo la più grande operazione di reclutamento e formazione di operatori sociosanitari: 5 mila persone in tre anni si stanno preparando, attraverso corsi e tirocini di mille ore, ad affiancare medici e infermieri nell'assistenza a malati, anziani e disabili". Così l'assessore regionale al sociale del Veneto, Manuela Lanzarin, d'intesa con ...

Sanità : in Veneto al via nuovi corsi per formare operatori socio- sanitari (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – 'Il piano triennale di formazione è stato strutturato in collaborazione con Uripa e tutte le case di riposo del Veneto, nonché con le Ulss, gli enti di formazione sociosanitaria accreditati, in modo di coprire l'intero territorio regionale, garantire alti standard formativi e possibilità di tirocinio qualificato nelle strutture ' sottolinea l'assessore ' Il fabbisogno è ...

Sanità : assessore Veneto - con Piano 2019-2023 confermata integrazione sociosanitaria (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – 'Domiciliarità, terzo settore e famiglia sono le parole chiave della 'rete' di servizi sociali che il nuovo Piano promuove per assicurare assistenza e qualità di vita agli oltre 200 mila veneti non autosufficienti e al target, ben più ampio, degli oltre 800 mila veneti che versano in condizioni di povertà o di fragilità sociale ' sintetizza l'assessore ' Il nuovo ...

Sanità : assessore Veneto - con Piano 2019-2023 confermata integrazione sociosanitaria : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – 'Il nuovo Piano sociosanitario 2019-2023 è nel solco della continuità, ma guarda avanti alle sfide poste dall'invecchiamento demografico e delle nuove povertà, relazionali e di vita, promuovendo risposte innovative". Così Manuela Lanzarin, assessore regionale alle politiche sociali, del Veneto commenta l'inizio del percorso di esame, in Consiglio regionale, della nuova legge di ...

Sanità : in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 - assessore 'può essere quello storico' : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – 'Questo potrebbe essere un Piano storico, il primo che si occupa di Sanità in un quadro di Autonomia della Regione veneto. Per questo, tra le sue caratteristiche, c'è la flessibilità, per inserire agevolmente e velocemente le novità autonomiste che auspichiamo, e che in questa materia potrebbero essere consistenti". Lo dice l'assessore alla Sanità Luca Coletto, nel giorno in cui ...