SANITÀ | AL VIA NUOVI CORSI PER FORMARE OPERATORI SOCIO-SANITARI ASSESSORE

SANITÀ : in Veneto al via nuovi corsi per formare operatori socio- sanitari : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘La Regione Veneto sta sostenendo la più grande operazione di reclutamento e formazione di operatori sociosanitari: 5 mila persone in tre anni si stanno preparando, attraverso corsi e tirocini di mille ore, ad affiancare medici e infermieri nell’assistenza a malati, anziani e disabili”. Così l’assessore regionale al sociale del Veneto, Manuela Lanzarin, d’intesa con ...

SANITÀ : in Veneto al via nuovi corsi per formare operatori socio- sanitari (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Il piano triennale di formazione è stato strutturato in collaborazione con Uripa e tutte le case di riposo del Veneto, nonché con le Ulss, gli enti di formazione sociosanitaria accreditati, in modo di coprire l’intero territorio regionale, garantire alti standard formativi e possibilità di tirocinio qualificato nelle strutture ‘ sottolinea l’assessore ‘ Il fabbisogno è molto ...

AMBULANZA in RITARDO e Tac FUORI uso: 47enne dopo malore ora in stato di morte cerebrale. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, invia task force in Molise.

Napoli - al Rione SANITÀ la boxe entra in parrocchia : via i ragazzi dalla strada : A questo progetto hanno partecipato attivamente anche L'altra Napoli onlus e il Questore di Napoli Antonio De Jesu. A fare da allenatori e tecnici saranno gli atleti della FPI, la Federazione ...

SANITÀ : interpellanza M5S - inviare ispettori su caso Brisinda a Crotone : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle solleva il caso dello stato del servizio sanitario in Calabria in un’interpellanza urgente del deputato Francesco Sapia, oggi in aula alla Camera, al ministero della Salute. “Per ben volte ho subito il trapianto di rene e sono dovuto andare fuori regione. L’emigrazione per cura costa ai calabresi 300 milioni l’anno”, denuncia Sapia a causa di disservizi dovuti ...

Terremoto Pd in BASILICATA: ARRESTATO il presidente della Regione MARCELLO PITTELLA, fratello di Gianni. Inchiesta Sanità: Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso

SANITÀ : Sicilia - via libera a concorso per 317 dirigenti anestesisti : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Via libera al concorso pubblico per 317 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione nelle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Sicilia. L'assessore alla Salute Ruggero Razza ha firmato una direttiva indirizzata ai vertici del

Benvenuti al Rione SANITÀ - da venerdì 6 via alla IV edizione. : 13 luglio ore 17:00 L'ECONOMIA DELLA FELICITA': incontro con scuola di economia. Visita Catacombe di San Gennaro " dibattito basilica S. Gennaro extra moenia ore 21:00 Sfilata in notturna per le ...

Sequestrato il distretto sanitario occupato di via San Gaetano : Livorno, un centianaio tra militari e agenti per sgomberare l'immobile dove abitavano 25 persone. Il Comune: Nessuno dormirà per strada