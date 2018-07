San Marcellino Antonio Topa uccide Immacolata Stabile poi si impicca

OMICIDIO-SUICIDIO A San MARCELLINO/ Caserta - strangola la moglie dopo litigio e si impicca : trovati dai figli : Ha ucciso la moglie strangola ndola nel letto dopo un furioso litigio e poi si è impicca to, i corpi senza vita trovati dai due figli una volta ricnasati nella notte(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:30:00 GMT)

San Marcellino. Sospese suor Josi Sapi - Dionel Loyola - Genovina Barete e Anna Porrari : Sono state Sospese 4 suor e di 34, 47, 54 e 76 anni. Non potranno insegnare per un anno essendo accusate

4 suore sospese per maltrattamenti su bambini/ San Marcellino - botte e urla nella scuola dell’infanzia : 4 suore sospese per maltrattamenti su bambini . San Marcellino , botte e urla nella scuola dell’infanzia . I carabinieri hanno indagato nei mesi di aprile e maggio, scoprendo...(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:08:00 GMT)

Terrorismo - condannato a otto anni il tunisino della moschea di San Marcellino : otto anni di reclusione per associazione con finalità di Terrorismo (in uno con il proselitismo via web) di matrice islamica (Isis) e 130 mila euro di risarcimento a favore del ministero...