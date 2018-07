Sampdoria | infortunio Regini | intervento al crociato riuscito

sportfair

: Secondo quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo l'infortunio occorso al legamento croci… - MundoNapoli : Secondo quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo l'infortunio occorso al legamento croci… - pccpla : RT @sportnotizie24: #Sampdoria, lesione al legamento crociato per #Regini: tornerà nel 2019 #Calciomercato - calcioparlando : Qui @sampdoria: nel giorno dell'arrivo del portiere Rafael, è arrivata la tegola del grave infortunio a Regini (les… -

(Di lunedì 23 luglio 2018): il calciatore è stato operato oggi ed ora inizierà l’inter riabilitativo dopo il problema al“È perfettamentel’chirurgico per la ricostruzione delanteriore del ginocchio sinistro al quale, questa mattina, è stato sottoposto Vasco. L’, che è durato circa 90 minuti, è stato effettuato dal professor Pier Paolo Mariani e dalla sua équipe, assistiti dalla presenza del fisioterapista dellaAlessio Vanin, che ha accompagnato il calciatore a Roma. Il difensore blucerchiato resterà ricoverato a Villa Stuart per il normale decorso post-operatorio e per l’inizio della riabilitazione, che proseguirà poi a Genova”. Questo quanto comunicato stamane dallaattraverso il proprio sito ufficiale.L'articoloalsembra ...