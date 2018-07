Sampdoria | a tutto Ferrero sul calciomercato | la verità su Chiriches | Tonelli

sportfair

: Per @marko_pjaca20 ci prova anche la @sampdoria: incontro in corso. Tutto su @SkySport 24 con @MarcoBovicelli e… - DiMarzio : Per @marko_pjaca20 ci prova anche la @sampdoria: incontro in corso. Tutto su @SkySport 24 con @MarcoBovicelli e… - MarcoBovicelli : Eccolo @marko_pjaca20 a Milano # nell’hotel della @juventusfc assieme al suo agente Naletilic: iniziato l’incontro… - RafAuriemma : Il presidente della @sampdoria a tutto campo -

(Di lunedì 23 luglio 2018), Massimotondo sul, il club doriano non intende instaurare un asse con il Napoli “So che Bereszynski e Praet erano stati accostati al Napoli ma non sono in vendita”. Il presidente della, Massimo, è stato categorico parlando a Radio Crc deldoriano. Gli affari che coinvolgono anche il Napoli non sono però finiti: “Rafael è un grande portiere e sono contento di averlo alla Samp. Forse De Laurentiis voleva riprenderlo dopo l’infortunio di Meret, ma io sono stato più veloce”. Smentito invece l’interesse per.L'articolo, asul: lasu, Bereszynski e Praet SPORTFAIR.