Salvo speleologo intrappolato in una grotta

Cuneo - Salvo speleologo caduto in una grotta : ricoverato in ospedale : Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale Continua a leggere L'articolo Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale proviene da NewsGo.

Cuneo - Salvo dopo 36 ore lo speleologo rimasto ferito in una grotta : È salvo Gianluca Ghiglia, lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale lo hanno estratto dalla grotta. Oltre cento uomini hanno lavorato da sabato per salvarlo.Continua a leggere

In Salvo dopo 36 ore speleologo intrappolato in grotta nel Cuneese : In salvo dopo 36 ore speleologo intrappolato in grotta nel Cuneese L'uomo era rimasto ferito in un incidente all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese, sabato 21 luglio. Cento le persone impegnate nei soccorsi Parole chiave: ...

In Salvo dopo 36 ore speleologo intrappolato in grotta nel Cuneese - : L'uomo era rimasto ferito in un incidente all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese, sabato 21 luglio. Cento le persone impegnate nei soccorsi

Precipitato nella grotta - speleologo Salvo dopo 36 ore : dopo una complessa operazione di salvataggio lunga 36 ore è salvo lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. I tecnici del soccorso alpino ...