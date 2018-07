Salvini | «Taglio delle tasse nella prossima manovra Andremo oltre i numeri Ue»

“Durissimo”. Salvini - quel particolare (pesantissimo) sulla denuncia a Saviano. Il dettaglio che ha lasciato tutti senza parole : una querela che farà molto discutere : Non è stato Matteo Salvini a denunciare Roberto Saviano, ma il ministro degli Interni. Cambiamento sostanziale, seppur solo di forma, che sta a dimostrare tutto il peso politico che il leader della Lega vuole usare per effettuare un’operazione di questo genere. Il tutto su carta intestata del Viminale e presentata “in quanto ministro dell’Interno”. La denuncia, pubblicata integralmente dall’HuffPost, è stata depositata ...

Taglio dei vitalizi : Salvini - ora i senatori - chi vuol fare ricorso si vergogni : Matteo Salvini si augura che a breve dopo il Taglio dei vitalizi degli ex deputati vengano tagliati anche quelli dei senatori. Al suo arrivo alla festa della Lega a Barzago, il ministro dell'Interno a proposito degli ex senatori ha detto: "Penso e spero che in fretta avranno lo stesso trattamento equo" degli ex deputati. "Ci sono milioni di pensionati - ha sottolineato - che non arrivano a mille euro al mese e quindi non si ...

Salvini : 'Diciotti? Nessuno scontro - ma tiro dritto. Entro l'estate taglio ai fondi per richiedenti asilo' : Dopo l'intervento di Sergio Mattarella a favore dello sbarco degli immigrati dalla Diciotti, Matteo Salvini scaccia le ricostruzioni secondo le quali ci sarebbe stato uno scontro con il Quirinale o ...

Camera approva taglio dei vitalizi - Matteo Salvini dichiara : 'Stop ai vecchi privilegi' : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nel corso delle ultime ore, è la notizia di Politica concernente l'approvazione, giunta dalla Camera, del tanto ambito taglio dei vitalizi, la cui delibera prevede che tale abolizione, dei vecchi privilegi previsti per gli ex-parlamentari, entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2019. Lo step successivo all'entrata in vigore del taglio ai vitalizi sarà l'approvazione del taglio ...

Si avvicina il taglio dei vitalizi - ok di Salvini : “Abolire questi privilegi è mia priorità” : Matteo Salvini tenta di mettere fine alla polemica sul taglio dei vitalizi assicurando che la Lega voterà la delibera presentata dal presidente della Camera Roberto Fico: “Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e nulla in meno rispetto a tutti gli altri cittadini italiani”.Continua a leggere

Spesa pubblica - il primo taglio del governo Conte. È Salvini ad annunciarlo : È stato Matteo Salvini, ministro dell’Interno in pectore, in un comizio a Sondrio giovedì sera, a illustrare uno dei primi provvedimenti che sottoporrà alle cure del consiglio dei ministri: “Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità”. E spiega il modo: “Vorrei ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il piano sulla benzina : taglio clamoroso - ecco di quanto cala. Cifre-choc : Era atteso da tempo e negli ultimi giorni l'aumento della benzina è arrivato sul seri, con la 'verde' che in media è arrivata oltre quota 1,60 euro nella media nazionale e il gasolio che si è issato ...

Vertice Salvini-Di Maio. Il leader M5S : “Nel contratto carcere per evasori e taglio pensioni d’oro” : È in corso l’incontro tra il capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini. «È il momento di capire se vogliamo andar fino in fondo. Il M5s c’è» dice Luigi Di Maio....

Salvini : «Intesa con M5S o si vota». Di Maio : «Taglio alle pensioni d'oro» : I lavori del tavolo M5S-Lega sul programma di governo proseguono ma le distanze restano. L'eventuale rinuncia a formare il governo o il ricorso al nuovo voto «sarà una...

