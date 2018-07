Salvini taglia l' accoglienza | meno servizi per i migranti

Matteo Salvini - il piano per alzare le pensioni minime : tagliare gli assegni sociali agli immigrati : Passa da una completa revisione della spesa sugli immigrati il piano di Matteo Salvini per puntare a due punti cardine inseriti nel contratto di governo, cioè il taglio delle tasse e l'innalzamento ...

Salvini perde la battaglia-Cdp Tria tiene il punto sul Tesoro : Il ministro dell'Economia, che invece sponsorizzava il vicepresidente Bei Dario Scannapieco per Cdp, ottiene la promozione dell'interno Alessandro Rivera da responsabile della direzione Sistema ...

Roberto Saviano risponde alla querela di Salvini : 'Aiutatemi in questa battaglia' : Continua lo scontro social tra Roberto Saviano e il ministro dell'interno Matteo Salvini [VIDEO]. Al centro della discussione c'è sempre la Politica migratoria del governo italiano e le decisioni del leader della Lega che allo scrittore proprio non vanno giù. Quest'oggi Salvini ha deciso di presentare in via ufficiale la querela, più volte annunciata sui social, contro lo scrittore del bestseller Gomorra. Per farlo, Salvini ha utilizzato la ...

La prossima battaglia di Salvini sarà sulla legittima difesa : Parte la nuova offensiva di Matteo Salvini, preannunciata nel corso della campagna elettorale: la battaglia sulle nuove norme in tema di legittima difesa. Mentre la prima fase del governo è stata incentrata tutta sul tema dell’immigrazione, il leader leghista punta ora anche sull’ampliamento dei diritti nell’uso delle armi di fronte, in particolare, all’irruzione notturna di ladri in casa. “Un diritto ...

Dl lavoro - la nota Tria-Di Maio accende la battaglia. Boeri : attacco senza precedenti. Salvini : dimettiti» : Anche il ministro dell’Economia va alla ricerca della “manina” evocata ieri da Di Maio che avrebbe infilato nella relazione tecnica al decreto lavoro le cifre suigli 8mila contratti a termine all’anno a rischio di mancato rinnovo. Lo spiega il titolare del Mef in una nota congiunta con Di Maio, in cui sostiene di giudicare «privi di basi scientifiche» i calcoli scritti nella relazione tecnica ...

Saviano contro Salvini : “Ministro della Malavita delira”/ Battaglia demagogica dello scrittore e imprecisioni : Roberto Saviano contro Matteo Salvini (ancora): "delirio d'onnipotenza" sul caso migranti-Diciotti, "bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Matteo Salvini alla festa della Lega a Brescia : 'Tagliare 10 euro a profugo' : Ieri, in serata, si è svolta la festa della Lega ad Andro, in provincia di Brescia. Matteo Salvini è tornato all'attacco sui costi dell'immigrazione, ribadendo che ''ogni richiedente asilo ci costa 35 euro al giorno''. Stando alle sue ultime dichiarazioni, intende ridurre il costo pro capite di ogni profugo di 10 euro, in modo che, secondo le cifre stimate, si possa risparmiare mezzo miliardo di fondi pubblici da destinare alla sicurezza. Tra ...

Renzi : darò mio contributo a battaglia culturale contro populismi. Salvini e Di Maio da terza media : Nel corso dell'analisi che ha portato alla sconfitta del 4 marzo, sottolinea: "Avremmo dovuto rottamare di più, in particolar modo nella classe dirigente al Sud" ma "oggi la politica va più veloce ...

Salvini 'stringe' sui permessi umanitari. E taglia sull'accoglienza per i rimpatri : Con una circolare inviata alle prefetture, il ministro dell'Interno chiede risposte più veloci e criteri più severi sui permessi umanitari e dirotta 42 mln per riportare nei paesi d'origine coloro che ...

Rai - niente accordo tra M5s e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Salvini è pronto a tagliare il budget dell’accoglienza da 35 a 28 euro al giorno : Il ministro dell'Interno e capo della Lega Matteo Salvini, è pronto a fare la sua prossima mossa sul fronte immigrazione. Dopo aver scatenato un'offensiva contro le Ong che operano salvataggi nel Mediterraneo, ora è pronto a tagliare il budget per l'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo presentandolo come un attacco al "business dell'accoglienza".Continua a leggere