Salvini-Di Maio | con Tria nessuno scontro | nella manovra giù tasse e stop vincoli Ue

Caos Ilva - Forza Italia "Di Maio improvvisa"/ Salvini - "impensabile che chiuda". Calenda - "M5s annulli gara" : Caos Ilva, Forza Italia attacca Di Maio: "il Ministro improvvisa, è indegno". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà"

Finanziaria - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La legge di bilancio di fine anno dovrà essere una legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La Legge di bilancio di fine anno dovrà essere una Legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

Il messaggio di Tria a Di Maio-Salvini : 'Applicare programma di governo entro i limiti di bilancio' : "Il G20 è stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo italiano, e l'accoglienza è stata sempre molto positiva". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che c'è la "volontà di applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed ...

Di Maio e Salvini blindano Savona. Ma il Pd li accusa di "doppia morale" : Il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona, è indagato a Campobasso insieme ad altri 22 ex dirigenti di Unicredit nell'ambito di un'inchiesta su una presunta usura bancaria ai danni di un'azienda installatrice di parchi eolici, la Engineering Srl, che lamenta di aver dovuto pagare tassi di interesse eccessivi su dei prestiti. Nel registro degli indagati il pm Rossana Venditti ha inserito tutti i dirigenti ...

Salvini : la partita cdp - l'appoggio a di maio e le mosse per ottenere la rai e i servizi - Politica : Si ma quali promesse elettorali verranno esaudite? E chi le gestirà all' Economia? Tria rischia di essere il punto di rottura. Nell' ultimo periodo è rimasto tutto fermo a via XX settembre: 'Dopo le ...

Governo : Librandi (Pd) - Salvini e Di Maio spieghino perchè proteggono Savona : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘I due grandi statisti Salvini e Di Maio dovrebbero spiegare agli italiani qual è il plusvalore del ministro Savona, che ha già minacciato il nostro Paese con piani B e cigni neri, e che ieri abbiamo scoperto essere indagato, andando contro tutto ciò che Lega e 5Stelle hanno detto in questi anni. Perché lo proteggono? Cosa c’è dietro questo muro su Savona?”. Lo afferma Gianfranco ...

Paolo Savona indagato. Di Maio e Salvini : &qout;Un atto dovuto - lo sapevamo&qout; : Nell'occhio del ciclone già in fase di formazione del neo governo del cambiamento e sulla cui nomina a Ministro dell'Economia, Mattarella pose un veto per le sue posizioni antieuro, Paolo Savona ...

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Salvini e Di Maio - quelle parallele che non convergono mai : ...sulla via dell'ottenimento di risultati utili più all'attrazione di consensi popolari e a conferme da elargire al proprio parterre di sostenitori che utili a raddrizzare il timone di un'economia che ...

Nomine Cdp - l'ira di Di Maio su Tria : «La scelta deve essere politica». Salvini smorza la polemica : Il primo era sull'orlo di una crisi di nervi, rivendicava «una scelta politica» sugli assetti di potere, tenendo a ricordare che «il nostro è un governo politico non tecnico». Con chiara allusione al ...

Paolo Savona - ministro indagato per usura bancaria/ Video - difesa da Salvini e Di Maio : altro filone su Mps : Unicredit, ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto": indagato anche Profumo