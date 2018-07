Salute | ricerca | i traumi infantili espongono al rischio di dipendenza da cocaina

Ricerca - alleanza italiana su Salute e alimentazione : Un 'patto italiano' fra due giganti dell'economia , che insieme contano 63 mila imprese, occupano oltre 3 milioni di persone e incidono per circa il 20% sul Pil, secondo i dati illustrati oggi. Sullo ...

Ricerca : crescere con due mamme non influisce su Salute mentale : Pubblicata sul “New England Journal of Medicine” una Ricerca durata 25 anni: l’Istituto Williams, dell’Università della California, ha rilevato che i giovani adulti che sono cresciuti in famiglie con due mamme hanno lo stesso benessere mentale di quelli nati in famiglie eterosessuali. Gli esperti hanno studiato 84 coppie formate da due donne che avevano avuto un bambino con la fecondazione assistita a partire dal 1986: la ...

Salute - dentro la Casa della ricerca : dalla scienza made in Monza le speranze contro l'Alzheimer : Il gruppo di lavoro è composto da una sorta di designer di nanoparticelle, ricercatori di nanomedicina dei dipartimenti di Medicina e chirurgia, biotecnologie e bioscienze, fisica e scienza dei ...

Ricercatore arrestato in Iran : in condizioni di Salute precarie : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Ricercatore arrestato in Iran: ...

Internet Day - Inguscio (CNR) : “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona Salute” : “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona salute, tra i primi posti nell’Unione Europea e a livello mondiale“: il dato emerge anche “dai recenti risultati nell’assegnazione dei fondi europei alla ricerca, dove le nostre ricercatrici e ricercatori si classificano sempre tra i primi posti, nonostante i gap strutturali in termini di percentuale di laureati e ricercatori e di investimenti per la ricerca, e ...

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della Salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

Alimenti : dalla ricerca italiana nasce “Well-Bred” - il pane viola che fa bene alla Salute : Un pane viola a lievitazione naturale, con tre “super ingredienti” che lo rendono un prodotto in grado di coniugare gli elementi dell’innovazione e quelli della tradizione: è nato “Well-Bred”, il pane dal caratteristico colore dato dalle patate viola, ricco di antiossidanti, a prolungata conservabilità e adatto a consumatori con esigenze particolari (intolleranti al glutine, vegani, ipertesi, ecc.). Il prodotto è il frutto degli studi del gruppo ...

Dalla Calvino una ricerca sull'origine ed evoluzione dell'Ospedale e sulla Salute dei piacentini : ... e documentato su come erano le abitazioni, come la città cresceva insieme al suo ospedale che a poco a poco si modernizzava, si ingrandiva e si adeguava ai progressi della scienza e della medicina. ...

Salute : ricercatori fanno ‘danzare’ le cellule del cuore in provetta : Grazie a un supporto in grafene che riesce a modulare la luce, un gruppo di ricercatori della University of California e’ riuscita a far muovere a comando cellule cardiache sviluppate in provetta. La nuova tecnica, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science in Advance, e’ stata messa a punto da un gruppo di lavoro guidato da Alex Savchenko, PhD, ricercatore nel Dipartimento di Pediatria della UC San Diego School of ...