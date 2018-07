Salute & clima | con l’aumento delle temperature più depressione e suicidi

Estate - viaggi & Salute : i consigli degli esperti per i kit d’emergenza : L’Estate e sinonimo di vacanze e viaggi: sono tante le cose da mettere in valigia, e tra queste, non devono mancare i farmaci, sia per le terapie croniche, ma anche per la prevenzione. Ecco qualche consiglio a cura della Società Italiana di Farmacologia. Innanzitutto un farmaco va sempre conservato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature non superiori ai 24°C. Preferire le formulazioni solide a quelle liquide, in quanto, in generale, ...

Salute & Tecnologia : l’abuso di social e chat aumenta il rischio di deficit di attenzione (ADHD) : Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association, i giovani che abusano di smartphone e altri device incorrono in un rischio doppio (rispetto a coetanei che li utilizzano poco) di sviluppare disturbi comportamentali, in particolare il disturbo da iperattività e deficit di attenzione (ADHD). La ricerca ha studiato l’uso di social media, chat, video in streaming, rispetto a TV e videogame, relativamente a un ...

Estate & Salute : il decalogo dei pediatri - ecco gli alimenti da mettere in tavola e quelli da evitare : L’Estate è finalmente arrivata! Anzi, per molti ha già preso il via da alcuni giorni. Soprattutto per i bambini, che si sono messi alle spalle l’anno scolastico e si sono riversati nelle località di mare e di montagna di tutta Italia per godersi le vacanze. Per i piccoli il menu dei mesi di luglio e agosto non prevede solo bagni e passeggiate nei boschi ma anche strappi alla regola sul fronte alimentare. E così non sono pochi i bimbi che ...

Salute & Tecnologia : la paura del vuoto si vince “tuffandosi” nella realtà virtuale : La paura del vuoto, dell’altezza, si potrebbe sconfiggere per mezzo della realtà virtuale immersiva: lo ha rilevato uno studio condotto da Daniel Freeman della University of Oxford e pubblicato su “The Lancet Psychiatry”. La ricerca ha coinvolto 100 pazienti con diagnosi clinica di fobia dell’altezza: 49 dei partecipanti dovevano partecipare a 6 sessioni (30 minuti l’una) nell’arco di 2 settimane di ...

Ambiente & Salute : lo smog aumenta il rischio di diabete : Secondo una ricerca condotta dalla Washington University di Saint Louis, pubblicata su Lancet Planetary Health, vivere in zone con alti livelli di inquinamento aumenta il rischio di diabete: il 14% dei casi che si verificano nel mondo potrebbe essere legato a questa causa. Per giungere alla suddetta conclusione, i ricercatori hanno analizzato i dati di 1,7 milioni di persone seguite in media per 8,5 anni, confrontando il loro stato di Salute con ...

Salute & benessere : ecco 3 esercizi per rassodare i glutei [VIDEO] : Il momento di mettere mano a teli mare e crema solare è arrivata, e l’ormai celebre prova costume rischia di “pesare”sull’umore: ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni svelate dallo specchio arrivano a minare l’autostima (33%). E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle condotto con metodologia Woa (Web Opinion Analysis) su circa 3.000 ...

Salute & Tecnologia : collo dolorante per l’uso del tablet? Le donne le più colpite : Una ricerca dell’Università del Nevada, pubblicata su Journal of Physical Therapy Science, ha rilevato che il cosiddetto “IPad neck” colpisce principalmente le donne, soprattutto le più giovani, e non è questione di tempo passato allo schermo ma piuttosto di postura: si tratta di un dolore al collo, solitamente associato al sedersi senza supporto per la schiena, ad esempio su una panchina o per terra, o piegarsi sul tablet ...

Salute - viaggi & prevenzione : i consigli per partire preparati e vivere al meglio le vacanze : Estate, tempo di viaggi e relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la Salute, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ...

Salute & dieta : ecco i sintomi del metabolismo lento - le abitudini che lo causano e i rimedi : Cos’è il metabolismo? Può essere lento? Quali sono i sintomi? E i rimedi? Innanzitutto è necessario precisare che il metabolismo si ricomprendono è l’insieme dei fenomeni biologici e delle reazioni chimiche che hanno luogo nelle cellule, si tratta di tutti quei processi/reazioni chimico fisiche che avvengono nell’organismo per ottenere molecole complesse a partire da quelle semplici o viceversa: se questo processo è lento la causa ...

Salute & Tecnologia - droni salvavita : consegneranno i vaccini nelle isolette delle Vanuatu : Nell’arcipelago delle Vanuatu, dal prossimo settembre, saranno i droni a consegnare i vaccini nelle numerose isole, difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali: l’Unicef ha lanciato una richiesta alle compagnie di tutto il mondo per realizzare il servizio. Vanuatu è formato da 83 isole su un’area lunga 1600 km ed è il terreno ideale per testare le capacità dei droni, che dovranno consegnare vaccini agli operatori ...

Innovazione & Salute : a Negrar (VR) le metastasi alla colonna si debellano con la radiochirurgia al posto del bisturi : Dopo i risultati più che soddisfacenti che sta ottenendo nella cura delle metastasi al cervello con una tecnica testata come primo centro al mondo, il Professor Filippo Alongi, Direttore della Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, affronta da pioniere una nuova sfida: la cura fino all’eradicazione totale, superando la finalità palliativa, delle metastasi spinali in pazienti oncologici ...

Salute & Tecnologia : l’Apple Watch monitorerà i sintomi del Parkinson : Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori un’interfaccia di programmazione che consente di creare app per Apple Watch in grado di monitorare, in modo costante durante il giorno, due sintomi della malattia di Parkinson (i tremori e la discinesia). L’annuncio è avvenuto nell’ambito della conferenza annuale degli sviluppatori in corso in California. Il monitoraggio garantirebbe al medico l’accesso a dati dettagliati ...

Salute & Tecnologia : rimanere connessi anche di notte - la mancanza di sonno costa miliardi : Una ricerca pubblicata su “Sleep“, condotta da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth e presidente della Sleep Health Foundation, ha esaminato i costi finanziari, la perdita di produttività, assenteismo e inefficienza, come conseguenze della mancanza di sonno, in gran parte legata ai progressi delle comunicazioni attraverso i fusi orari: è ormai diventata un’epidemia di scala mondiale, che costa ...

Salute & aspettativa di vita : aumenta il tasso di mortalità negli Stati Uniti : I dati preliminari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie rivelano dati preoccupanti per la Salute della popolazione negli Stati Uniti: lo scorso anno il tasso di mortalità è aumentato. Se i risultati dovessero essere confermati, sarebbe il terzo anno consecutivo in cui l’aspettativa di vita cala tra i cittadini dell’Unione. Dal 2016 al 2017 la mortalità è salita di meno dell’1%, ma considerando che nel ...