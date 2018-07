Saltano dal dl Dignità la riduzione delle tasse sulle e-cig e i centri per l' impiego M5S

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il Movimento 5 Stelle vince la prima battaglia politica con il Pd sul dl dignità. Dopo l'attacco di Luigi Di Maio contro gli emendamenti dem che puntavano all'abrogazione dell'articolo che aumenta le indennità in caso di licenziamento illegittimo, ma anche dopo una complessa battaglia tutta interna al partito, Maurizio Martina ha invitato i suoi ad un "superamento"proposte di modifica incriminate. Non un vero e proprio ritiro, ma comunque una decisa retromarcia rispetto alla sfida lanciata ieri. Superati perché ritenuti inammissibili dalle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera sono intanto altri 180 emendamenti, alcuni anche di maggioranza, che lasciano a 670 il numero di proposte su cui da domani si dovrebbe iniziare a votare, con l'obiettivo di arrivare in Aula giovedì 26. Proprio per evitare di allungare troppo i lavori in Commissione si ...