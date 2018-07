Salta all' Onu l' esame del Vaticano sulla pedofilia | il report della Santa Sede non è

Elena Vallortigara/ La vicentina Salta 2 - 02 alla Diamond League : superata Sara Simeoni : Elena Vallortigara ha saltato 2,02 nella gara di salto in alto alla Diamond League di Londra: superato l'allora record del mondo di Sara Simeoni, prima azzurra oltre i due metri in otto anni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:39:00 GMT)

DL DIGNITA' - DI MAIO CONTRO PD/ Salta confronto con Martina alla Festa dell'Unità? : Dl dignità, Di MAIO attacca il Pd: “Sono contrari all’indennizzo ai lavoratori: come può essere, sono un partito di sinistra!". Proseguono le polemiche attorno al decreto(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Vallortigara - che impresa : 2 - 02 Saltati a Londra : ROMA - Elena Vallortigara davanti a Sara Simeoni e dietro solo ad Antonietta Di Martino. L'altista veneta dei Carabinieri, nella decima tappa della IAAF Diamond League, riesce a piazzare un salto di ...

Dieta - dalle barrette energetiche ai pasti Saltati : ecco tutte le bufale : dalle barrette energetiche (e i prodotti solubili) in grado di sostituire un pasto ai pasti saltati in scioltezza, dagli agrumi ‘off limits’ la sera al divieto di bere acqua durante i pasti. Sono solo alcune delle tante bufale circolanti in tema di Dieta, smascherate dall’Istituto Superiore di Sanità nel suo portale Issalute. “A volte – si legge nel documento – per motivi diversi dovuti a mode, scelte ...

Milan - Elliott allo scoperto annuncia la rivoluzione : Saltano “teste” e cambia il calciomercato dopo la decisione del Tas : In casa Milan l’effetto Elliott si sente eccome, dopo il Tas di Losanna, si rifletterà anche sul calciomercato e sui vertici societari “Il Milan guarda avanti, con un nuovo proprietario, Elliott Advisors, per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, e si impegna a rispettare regole del Financial Fair Play della Uefa”. In casa Milan c’è aria di notevoli rivoluzioni, come rivelato dal comunicato diffuso da ...

Terremoto nel calcio italia - dopo Bari e Cesena Salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

Salta il vertice - stallo nel governo su Cdp : La convocazione era arrivata dopo il nulla di fatto di mercoledì per le nomine alla Cassa depositi e prestiti, la società per azioni controllata per circa l'86% dal Ministero dell'Economia e delle ...

Stallo Cdp - è tensione tra Tesoro e M5S-Lega : Salta il vertice di Conte : ROMA Un insolito vertice convocato e sconvocato nel giro di mezz'ora. Una telefonata accesa tra il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Un colloquio a tu per tu tra lo stesso Tria e il premier Conte a palazzo Chigi. Tutto in una giornata di ordinaria follia di una maggioranza che non riesce a trovare l'intesa ...

Piemonte - i 5 Stelle Saltano sul cavallo di battaglia di Fi e Lega : "Referendum per l'autonomia" : "Strizzata d'occhio" all'elettorato padano. In Consiglio il Pd replica con il suo progetto di trattativa con il governo

Accordo all'Enav - Salta lo sciopero dei controllori di volo del 21 luglio : Niente sciopero dei controllori di volo il 21 luglio, in una giornata di possibile passione per il trasporto che perde uno dei focolai di agitazione. E' stato 'siglato l'Accordo per il rinnovo della ...

La stampa estera eSalta Ronaldo alla Juve : Che la presentazione di Cristiano Ronaldo fosse un evento di portata globale ce ne siamo accorti ieri vedendo la sala Gianni e Umberto Agnelli piena di oltre 200 giornalisti provenienti da tutto il Mondo. Il giorno dopo le prime parole di CR7 in bianconero trovano spazio e risalto sulle principali prime pagine dei quotidiano sportivi esteri, a partire dalla Spagna ovviamente. “Venire alla Juve scelta facile”, è il titolo in ...

Jorge Mendes eSalta il suo fenomeno : “Cristiano Ronaldo? Farà vincere la Champions alla Juventus” : Cristiano Ronaldo oggi è stato presentato ufficialmente come calciatore della Juventus in una conferenza stampa internazionale: dopo la sua presentazione ha parlato anche l’agente di CR7 Jorge Mendes Jorge Mendes ha permesso il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex calciatore del Real Madrid è passato in bianconero grazie alla trattativa tra Paratici ed il suo agente, avviata dopo l’acquisto della Juventus ...

Clamoroso - Bari e Cesena dicono addio alla Serie B : Salta la loro iscrizione : Il Bari ed il Cesena dicono addio alla Serie B, l’iscrizione delle due squadre provinciali salta a causa di problemi societari: a rischio anche l’Avellino Si scrive una delle pagine più tristi della storia del Bari e del Cesena calcio. Le due squadre, che avrebbero dovuto affrontare la prossima stagione in Serie B, non saranno nel programma della seconda Serie calcistica del nostro Paese. A causa di problemi societari, infatti, ...