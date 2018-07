ilfattoquotidiano

: Salone di Detroit, niente più freddo e gelo. Dal 2020 si farà a giugno - Cascavel47 : Salone di Detroit, niente più freddo e gelo. Dal 2020 si farà a giugno - MarcoScafati1 : #Salone di #Detroit, niente più freddo e gelo. Dal #2020 si farà a #giugno - solomotori : Detroit copia Salone di Torino e da 2020 si sposta a giugno -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Era solo questione di tempo prima che accadesse: dal, il North American International Auto Show (NAIAS), conosciuto anche comedi, si terrà ae non più a gennaio. Un cambiamento importante per un motorshow nato nel 1907 e sopravvissuto fino a oggi a una guerra mondiale, alla crisi economica del 2007 e, indirettamente, al dieselgate del 2015, che ha messo in corsa il settore automotive verso l’elettrificazione di massa e la guida autonoma. Tuttavia, negli ultimi anni il NAIAS ha dovuto fare i conti col CES di Las Vegas, la maxi fiera dell’elettronica di consumo che attira sempre di più i costruttori automobilistici a scapito della kermesse di. Due appuntamenti contemporaneamente lontani e vicini: geograficamente li separano oltre 3.200 km, ma sul calendario sono distanziati di appena una settimana. Ecco quindi spiegato il cambio di date del NAIAS, che ...